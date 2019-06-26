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Petrol fiyatları 66 dolar sınırında

26.06.2019 - 09:56
Petrol fiyatları 66 dolar sınırında | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 65,98 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,78 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,65 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 65,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,05 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 7,5 milyon varil azalarak 474,5 milyon varile geriledi. Beklenti stokların 2,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki bu azalış petrol fiyatlarının yükselişinde etkili oldu. Ayrıca, İran-ABD arasındaki gerginliğin sürmesi fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İran'a yönelik tüm yaptırımları sona erdirmediği sürece şartların değişmeyeceğini ve nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 65,68 ile 67,37 dolar aralığının direnç, 62,30 ile 63,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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