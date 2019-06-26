Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.76 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.79 TL seviyesinden başladı. Dolar, bugün gün içerisinde en düşük 5.7508 TL'yi, en yüksek ise 5.8171 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 17.28 itibarıyla 5.7689 TL seviyesinde işlem görürken, 6.5436 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5607 TL seviyesinde bulunuyor. Analistler, teknik açıdan dolarda 5.7550 TL'nin destek, 5.8350 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 yükselişle 95.71 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1367 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.52 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,22 artışla 95.633,28 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 212,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20 artarken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,89 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,66 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.847,64 puana kadar yükseldi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri ve öncü dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek olduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN 262 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 261,7 lira seviyesinde dengelendi. Dün, ons altın ve dolar kurundan bulduğu destekle 268,8 liraya kadar yükselen gram altın, bu seviyelerde tutunamadı ve günü 265,1 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,28 azalarak 261,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.744 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 1,16 azalışla 1.407,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri ve öncü dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi. ABD ve İran arasındaki gerilimin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, gram altında 258 liranın destek, 265 liranın da direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler