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Bitcoin fiyatları sert düştü

23.06.2018 - 11:25
Bitcoin fiyatları sert düştü

2017'nin sonunda 20.000 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu yıl ise tüm büyük kripto paralar gibi düşüş göstererek 6,144 dolar seviyesinde işlem görmeye başladı.

Kripto para piyasaları geçtiğimiz yıl inanılmaz bir çıkış yaşayarak birçok yeni yatırımcının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Bu yıl içerisinde kademeli olarak düşüş yaşayan kripto paralar, yıl içindeki en düşük seviyeye doğru ilerliyor. Piyasanın lideri Bitcoin ise % 8,6 düşüşle 6,144 dolardan işlem görmekte.

Kripto para piyasasının liderlerinden biri olan Ethereum ise bir önceki yıla göre % 11 düşüşle 467 dolar seviyesinde işlem görmekte. Genel piyasa değeri ise Nisan ayı içerisinde bu yılın en düşük değerini görerek 250 milyar dolar seviyesine geriledi.

Şu anda 259 milyar dolar olan piyasa değerinin, daha fazla düşüş yaşayarak 250 milyar doların da altına düşmesi beklenmekte. Daha önce birçok kez düşüş yaşayan piyasaların, bu değerleri görmesinden sonra tekrardan yükselişe geçeceği belirtildi.


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