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Erdoğan: Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor

24.06.2018 - 15:14 | Son Güncelleme :
Erdoğan: Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Küçük Çamlıca'da bulunan Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda, 3275 numaralı sandıkta kullandı. Erdoğan oyunu kullandıktan sonra, "Bu seçimle birlikte Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor" dedi.

Erdoğan sandık kurulunda görev yapanlarla tek tek tokalaştı. Eşi Emine Erdoğan'a öncelik verdi. Emine Erdoğan oy kabinine girerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hadi hanım hayırlı olsun" dedi. Emine Erdoğan oyunu sandığa torunu Mahinur Albayrak'la birlikte attı.

OY ZARFINI SANDIĞA TORUNLARLA BİRLİKTE ATTI

Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre; eşinden sonra kabine girip oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zarfı sandığa torunları Ömer Tayyip Erdoğan ve Ahmet Akif Albayrak'la birlikte attı.

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"TÜRKİYE ADETA BİR DEMOKRATİK DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Erdoğan daha sonra habercilere kısa bir açıklama yaptı. Türkiye genelinde herhangi bir sorun yaşanmadığını söyleyen Erdoğan, "Katılım iyi görüyor. Türkiye genelinde aldığım bilgiler bunu gösteriyor. Dünyada en gelişmiş ülkelerde bile yüzde 30'lara kadar düşen bir katılımın olduğu seçimlerde, Türkiye bunların hepsini aşmış vaziyette. Son seçimlerde yüzde 85'i aşan katılımın, Türkiye'deki demokratik olgunlaşmanın ne denli ilerde olduğunu gösteriyor. Bu seçimle beraber, Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimiz, ilk defa bize nasip oluyor. Başkanlık sistemiyle birlikte artık Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor. Ülkemiz, bundan sonraki süreci bürokratik oligarşiye hiç takılmadan çok daha rahat bir şekilde sürdürecektir. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntının Türkiye genelinde olmadığını öğrendik. Hayırlı olsun. Milletimiz için de inşallah yeni bir dönemin başlangıcına vesile olsun diyorum" diye konuştu.

Erdoğan, "Sonuçları Ankara’da mı takip edeceksiniz?" sorusuna ise "Bir bölümünü İstanbul’da, daha sonra Ankara’da" cevabını verdi.


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