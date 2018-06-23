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IMF Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

23.06.2018 - 11:22
IMF Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

Uluslararası Para Fonu, "Türkiye’nin IMF`nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğu" iddialarını yalanladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman yayın ajansı  Deutsche Welle'nin dünkü "IMF, Türkiye için teyakkuzda" başlıklı haberinde yer  alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Medyada son günlerde çıkan spekülasyonların aksine, IMF'nin Türkiye'ye  finansal destek sağlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten  yetkili, "Ayrıca, Türkiye için hiçbir özel grup oluşturulmadı. Otoritelerle  görüşmelerimiz genel çalışmalarımız çerçevesinde devam ediyor." ifadelerini  kullandı.

Deutsche Welle, isim vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde, "IMF,  Türkiye’nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. IMF’de bir acil  durum grubu oluşturulduğu belirtiliyor." iddialarına yer vermişti.


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