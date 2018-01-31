‹ Önceki Haber Almanya'da işsizlik rekor seviyeye geriledi Almanya'da işsizlik rekor seviyeye geriledi Sonraki Haber › "Yatırımcıyı kandıranlar yurt dışına döviz çıkışını körüklüyor" "Yatırımcıyı kandıranlar yurt dışına döviz çıkışını körüklüyor"

Bitcoin artık güldürmüyor! Yüzde 31 geriledi

31.01.2018 - 14:18

Bitcoin, yılın ilk ayında yüzde 31 gerilerken, düşüşte artan kısıtlamalar etkili olduğu bildirildi.

Bitcoin, ocak ayını Aralık 2013'ten bu yana görülen en büyük aylık düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Facebook'un dijital paralarla ilişkili reklamları yasaklama kararı ve ABD, Çin, Güney Kore gibi ülkelerde regülatörlerin denetimlerini artırma adımları ile ocak ayı, dijital para yatırımcılarının unutmak isteyecekleri bir döneme dönüşmüş durumda.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

Bitcoin'de bu ay değer kaybı yüzde 31 civarına ulaştı. Ethereum, Ripple gibi rakipleri de ocak ayında geriledi.

Bitcoin fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 1,97 kayıpla 9.837 dolar seviyesinden işlem görüyor.


‹ Önceki Haber Almanya'da işsizlik rekor seviyeye geriledi Almanya'da işsizlik rekor seviyeye geriledi Sonraki Haber › "Yatırımcıyı kandıranlar yurt dışına döviz çıkışını körüklüyor" "Yatırımcıyı kandıranlar yurt dışına döviz çıkışını körüklüyor"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
119.529 Değişim: 0,19% Hacim : 7.425 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 119.236 31.01.2018 Yüksek 120.361
Açılış: 119.672
3,7533 Değişim: -0,66%
Düşük 3,7459 31.01.2018 Yüksek 3,7817
Açılış: 3,7783
4,6756 Değişim: -0,19%
Düşük 4,6665 31.01.2018 Yüksek 4,6983
Açılış: 4,68455
162,00 Değişim: -0,25%
Düşük 161,83 31.01.2018 Yüksek 163,06
Açılış: 162,41
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.