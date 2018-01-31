"Yatırımcıyı kandıranlar yurt dışına döviz çıkışını körüklüyor"

İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ulukartal, "Fırsatçı firmalar; Türkiye'de yetkili otoritelerin, yatırımcıyı korumak amacıyla aldığı önlemleri delip, bazı mecralar üzerinden yanıltıcı reklamlar vererek yatırımcıyı kandırmak suretiyle yurt dışına döviz çıkışını körüklemektedir" açıklamasında bulundu.

İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cenk Ulukartal, kaldıraçlı işlemler düzenlemesini kendi lehine fırsata çeviren yurt dışı menşeli şirketlerin arttığını belirterek, "Fırsatçı firmalar; Türkiye'de yetkili otoritelerin, yatırımcıyı korumak amacıyla aldığı önlemleri delip, bazı mecralar üzerinden yanıltıcı reklamlar vererek yatırımcıyı kandırmak suretiyle yurt dışına döviz çıkışını körüklemektedir." ifadesini kullandı. Ulukartal, şunları kaydetti:

"Hükümetin dövizle borçlanmaya yönelik kritik önlemler aldığının farkındayız ancak bütün bu önlemlerin yanı sıra ülkemizden döviz çıkışının da çok iyi kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle; kaldıraçlı döviz işlemlerinde kaldıraç oranlarının düşürülmesi ve yatırımcıyı korumak adına alınan önlemleri kendi lehine fırsata çeviren yurt dışı menşeli şirketlerin artması, bu bağlamda dikkatimizi çekmektedir. Bahse konu fırsatçı firmalar; Türkiye'de yetkili otoritelerin, yatırımcıyı korumak amacıyla aldığı önlemleri delip, bazı mecralar üzerinden yanıltıcı reklamlar vererek yatırımcıyı kandırmak suretiyle yurt dışına döviz çıkışını körüklemektedir."

"TEBLİĞİN UYGULANMASI HUSUSUNDA DESTEK VERİLMESİNİ UMUYORUM"

Kadir Cenk Ulukartal, yurt dışında bilmedikleri kurumlar ile güvensiz bir platformda işlem yapan vatandaşların kendi paralarını riske attıkları gibi milli varlıkları yurt dışına tabiri caizse hibe ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt dışında işlem yapan Türk vatandaşlarının, yaptıkları bu işlemler sonucunda vergisel yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilecekleri gibi teminatlarının hiçbir güvence altında olmadığını da hatırlatmak isterim. Bu meyanda; geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin tebliğ, yurt dışındaki fırsatçı şirketler açısından hassasiyetle yorumlanmalıdır. Tebliğde bahsedilen 'Türkiye'de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçları ve kaldıraçlı döviz işlemleri yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla almaları ve satmaları serbesttir' maddesi, Türk yatırımcısını koruma noktasında oldukça önem arz etmektedir.

Tebliğde hüküm altına alınan yaptırım; vatandaşlarımızı yurt dışındaki finansal tuzaklardan uzak tutmaya çalışırken, aynı zamanda Türk Lirası'nın da yurt içinde kalmasını amaçlamaktadır. Böylesi kritik bir hususta devlet nezdinde verilen kararları ve durumun vahametini, sektör temsilcilerinin her mecradan yatırımcılara ve yatırımcı adaylarına anlatarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmesini, diğer taraftan özellikle bankaların da konuya azami düzeyde duyarlılık göstermelerini ve tebliğin uygulanması hususunda destek vermelerini umuyorum."

Ulukartal, yurt dışı firmalara para çıkışı, kişilerin banka hesapları ve kredi kartları aracılığı ile yapılabilirken; bankaların da bu konuda elbette son derece hassas ve dikkatli olduğunu vurgulayarak, "Ancak yine de ülkemizden döviz çıkışını körükleyenlerle mücadelede için tüm kurum ve kuruluşların daha üstün bir çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizmek isterim. Bunun sadece sektörel bir istemden ziyade, ülke ekonomisi için önemli bir gereklilik olarak yorumlanmasını diliyorum." yorumunu yaptı.