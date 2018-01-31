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Almanya'da işsizlik rekor seviyeye geriledi

31.01.2018 - 12:48

Almanya'da işsizlik, yılın ilk ayında yüzde 5,4 ile yeni rekor seviyeye indi.

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, bu ay piyasa beklentisinin üzerinde 25 bin azalırken, işsizlik oranı da yüzde 5,4 ile yeni rekor seviyeye geriledi. Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, bu yılın ocak ayında piyasalarda 17 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 25 binlik azalış kaydetti. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı bu ay 2 milyon 415 bin olarak ölçüldü.

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Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise yılın ilk ayında yüzde 5,4 ile tarihi düşük seviyeye geriledi. Daha önceki rekor, yüzde 5,5 ile 2017'nin aralık ayında kaydedilmişti.

Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında işsizlik, yüzde 5,8 seviyesinde belirlendi. Bu arada, daha önce 29 bin olarak açıklanan aralık ayı işsiz sayısındaki azalış 30 bine revize edildi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının yeni yıla hızlı bir şekilde başladığını ifade etti. 


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