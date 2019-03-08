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Bitcoin 4 bin doların üzerini gördü

08.03.2019 - 14:33
Bitcoin 4 bin doların üzerini gördü | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasalarında hafta başında görülen düşüş eğiliminin ardından piyasanın toparlanmasıyla Bitcoin 4 bin dolar gördükten sonra 3 bin 922 dolar düzeyine çekildi.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Ocak ayında yüzde 7.0, 2019'da da şu ana kadar yüzde 4.0 değer kazanırken, yüzde 3.0 artışla Türkiye saati ile 10:48'de 4.008.40 dolardan işlem gördükten sonra 3 bin 922 dolara döndü.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminde görülen artış devam ederken, en büyük 10 kripto para biriminden de Bitcoin dışında yüzde 0.62 ile Litecoin ve yüzde 1.56 ile Stellar değer kazandı.

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Piyasadaki olumlu görünüme paralel olarak piyasa hacmi 133 milyar 263 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 31 milyar 199 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.18

4.Litecoin yüzde 0.62

9.Stellar yüzde 1.56 artarken

2.Ethereum yüzde 1.18

3.Ripple yüzde 0.90

5.EOS yüzde 0.79

6.Bitcoin Cash yüzde 2.51

7.Binance Coin yüzde 5.97

8.Tether yüzde 0.46

10.TRON yüzde 1.73 düştü.


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