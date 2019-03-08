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Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda çalışmalar bitti

08.03.2019 - 14:52
Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda çalışmalar bitti | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "Hal Yasası'nda çalışmalar bitti. Perakende Yasası'nda paydaşlarla iletişimdeyiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CNN Türk'te gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Pekcan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Türkiye, ABD'nin tercihli ticareti sona erdirmesi sonrasında ek 63 milyon dolar gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak.

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* Hal Yasası'nda çalışmalar bitti. Perakende Yasası'nda paydaşlarla iletişimdeyiz. Yöresel ürünler marketlerde bulunacak. O bölgenin ürünlerinin olmasını sağlayacağız, bölgeye de destek olacak.

* 81 ilde denetimlere devam ediyoruz. Sebze meyve hariç ürünlerde dengelenme sağlandı.  Fahiş fiyat artışı en çok İstanbul hallerinde var. Denetim piyasasında denge sağlandı. Denetimler sonucunda savunma istedik. 


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