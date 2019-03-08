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BIST Başkanı Arıcan: Müreffeh bir toplumun inşasının kadınların eliyle olacağı inanıyorum

08.03.2019 - 14:17
BIST Başkanı Arıcan: Müreffeh bir toplumun inşasının kadınların eliyle olacağı inanıyorum | Ekonomi Haberleri

BIST Başkanı Prof. Dr. Arıcan, "İleri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, farkındalığın yaratılması, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları, büyük önem taşımakla beraber, gelişmiş ve müreffeh bir toplumun inşasının, kadınların eliyle olacağı inanıyorum" dedi.

Borsa İstanbul ve Türkiye İş Kadınları Derneği'nin (TİKAD) iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın-erkek eşitliği için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla düzenlenen etkinlik, kadın-erkek eşitliği için gonga vurulmasıyla başladı. 

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, törenin açılışında konuştu. Arıcan, toplumsal hayat içerisinde kadının "anne", "eş", "ev hanımı", "gelin", "komşu" ve "çalışan kadın" gibi birçok farklı kimliği barındırdığını belirterek, "Tüm bu rollerin yanında kendisine bir önceki nesilden devredilen gelenek görenek ve toplumsal değerleri bir sonraki nesillere aktaran, aynı zamanda, aktarım vazifesi gören kadın, aslında bir köprü rolünü de yüklenmektedir." dedi. 

Günümüzde gelişmiş ekonomilerin zenginleşmesi ve servet birikiminde ekonomiler için insan gücünün ayrı bir önem taşıdığını aktaran Arıcan, şunları kaydetti:

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"Ekonomik kalkınmanın kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için mevcut üretim faktörlerinin maksimum seviyede verimli kullanılması gerekmektedir. Bu üretim faktörleri içinde en önemlilerinin başında gelen işgücünün dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde erkek egemen bir yapı var olsa da Sanayi Devrimi'nden itibaren ve günümüze değin özellikle gelişmiş ülkelerde kadınların işgücüne katılma oranları yüzde 70’ler düzeyine yükselerek birçok meslek grubunda kadınların öneminin arttığını görmekteyiz."

Arıcan, dünyada kadın hareketlerinin ilk kez 8 Mart 1857’de New York'lu kadın tekstil işçilerinin daha iyi çalışma koşulları, on saatlik iş gücü ve eşit haklar gibi talepleri doğrultusunda şehrin zengin semtlerine doğru büyük bir yürüyüş düzenlemesiyle başladığını belirterek, "Ardından fabrikada çıkan yangınla 129 kadın hayatını kaybetmiştir. Yaklaşık bir buçuk asır sonra, kadınların direnişinden sonra, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın 'Dünya Kadınlar Günü' olarak anılmasını kabul etmiştir." diye konuştu.

Arıcan, şu ifadeleri kullandı:

"Kadına verdiği önemi en üst noktada gösteren bir inancın mensubu olarak, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, farkındalığın yaratılması, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları, büyük önem taşımakla beraber, gelişmiş ve müreffeh bir toplumun inşasının, kadınların eliyle olacağı inanıyorum."

"KADIN DENGESİ SAĞLANMADIĞI SÜRECE GELİŞİM OLMAYACAK"

TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün her kadının önemle anıldığı bir gün olduğunu belirterek, "Ancak ekonomik ve siyasi hayatta son yıllarda yaşanan gelişmelere rağmen hâlâ hak ettiğimiz noktada olmadığımızı düşünüyorum ama bu ülkemizin sorunu değil, dünya kadınlarının sorunu. O nedenle yılmadan çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dünyanın dengesini kadınların güzelleştireceğini aktaran Bulut, siyasette, ekonomide ve sosyal hayatta kadın dengesi sağlanmadığı sürece hiçbir yerde gelişim olmayacağını tüm araştırmaların ortaya koyduğunu söyledi.

Bulut, "Dünya düzeninin değişmesi için kadınlara ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.


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