Bitcoin 1.5 ayın zirvesini gördü! İşte yeni hedef | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimi Bitcoin, 8 bin dolar seviyesinin üzerini görerek son 1.5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Hong Kong merkezli kripto para yatırım ve ticaret platformu Kenetic’in kurucu ortağı Jehan Cu, Bitcoin’de yeni hedefin 10 bin dolar olduğunu belirtti.

Covid-19 pandemisine ilişkin alınan ekonomik önlemlerin ardından sert düşerek mart ayında 5 bin dolar düzeyine kadar gerileyen Bitcoin, yeniden toparlanarak uzun aradan sonra yeniden 8 bin doların üzerine çıktı.

Kripto para piyasası yatırımcıları mayıs ortasında yapılması beklenen Bitcoin bölünmesine doğru alımlarını artırdılar. Önceki iki bölünmenin ikisinde de Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yükseğine tırmanmıştı.

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Bitcoin yüzde 3.26 artışla 8,001.69 dolar ile 10 Mart’tan bu yana en yüksek düzeye tırmandı. Bu artışla Bitcoin’in son bir aydaki yükselişi yüzde 35’i buldu.

Swissquote Bank’dan Chris Thomas, Bİtcoin’deki tırmanışın son günlerde hız kazandığına dikkat çekerek, "Bu aşamada, önümüzdeki birkaç gün içinde, belki de 7 bin dolara kadar geri çekilme olasılığı da var" dedi.

Hong Kong merkezli kripto para yatırım ve ticaret platformu Kenetic’in kurucu ortağı Jehan Cu da, 8 bin doları geride bırakan Bitcoin’de yeni hedefin 10 bin dolar olduğunu vurguladı.

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