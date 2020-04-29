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Gözler Avrupa Merkez Bankası'nda! İşte beklenti

29.04.2020 - 15:47
Gözler Avrupa Merkez Bankası'nda! İşte beklenti | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası'nın yarın gerçekleştireceği toplantı yatırımcıların odağında bulunurken, ECB'nin, toplantıda herhangi bir aksiyon alması beklenmiyor.

Ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) herhangi bir ek önlem almasının beklenmediğini ifade ederek, bankanın "bekle-gör" politikası uygulayabileceği öngörüsünde bulundu. ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ECB'nin en son toplantısında Avro Bölgesi finansal sistemine destek için geçici yeni uzun vadeli refinansman operasyonları sağlanacağını bildirdiğini, daha sonra da 750 milyar avro tutarında varlık alım programı başlatma kararı aldığını anımsatarak, "ECB, bu toplantısında aldığı bütün önlemleri değerlendirmeye çalışacak." ifadelerini kullandı.

ECB'nin bu haftaki toplantısında ek bir önlem kararı almasını beklemediklerini belirten Houte, "ECB zaten ilave bir faiz indiriminin durumu negatif alana sürükleyeceği sonucuna vardı. Faiz indirimi bankaların faiz marjları üzerinde daha fazla baskı oluşturacağından faiz indirimin faydasından çok zararı olur." değerlendirmesinde bulundu.

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Bunun bankanın her şeyi yaptığı anlamına gelmediğini ifade eden Houte, ekonomik daralmadaki derinlik, düşük enflasyon, enflasyon beklentilerindeki düşüş dikkate alındığında ECB'den 750 milyar avro tutarındaki varlık alım programının artırılmasının beklenebileceğini dile getirdi. Houte, böyle bir artışı açıklamak için en iyi zamanın haziran ayında gerçekleşecek toplantı olabileceğini söyledi. 

ECB'DEN BEKLE VE GÖR POLİTİKASI

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin bekle ve gör politikası uygulayabileceği öngörüsünde bulundu. Bankanın bu haftaki toplantısında ek bir önlem kararı almayacağını aktaran Schubert, pandeminin küresel düzeyde yayılma hızının yavaşladığını ve bunun da ECB'nin bekle ve gör politikasını benimseyeceği izlenimi uyandırdığını dile getirdi. 

Schubert, bu durumun güven faktörünün halklara, ekonomiye ve finansal piyasalara geri döneceği umutlarını artırdığını belirterek, ECB için ek önlemler almasının gerekli olmayacağını, bankanın en azından haziran toplantısına kadar bekleyebileceğini vurguladı.

Dekabank Başekonomisti Ulrich Kater ise ECB'nin bu toplantıda ek önlemler alabileceğini belirterek, bunun da farklı segmentlerdeki varlık alımlarıyla olabileceğini kaydetti. ECB en son toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, yıl sonuna kadar ek geçici 120 milyar avroluk varlık alımı planladığını duyurmuştu. Banka daha sonra gerçekleştirdiği acil toplantı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik yavaşlama ile mücadele için 750 milyar avro tutarında varlık alım programı başlatma kararı almıştı. 


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