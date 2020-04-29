‹ Önceki Haber Bitcoin 1.5 ayın zirvesini gördü! İşte yeni hedef Bitcoin 1.5 ayın zirvesini gördü! İşte yeni hedef Sonraki Haber › Afrika serbest ticaret anlaşmasına Corona virüs engeli Afrika serbest ticaret anlaşmasına Corona virüs engeli

Brüksel Havayolları sefer iptallerini uzattı

29.04.2020 - 16:14
Brüksel Havayolları sefer iptallerini uzattı | Ekonomi Haberleri

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sefer iptallerini 1 Haziran'a kadar uzattı.

Brüksel Havayolları, salgının neden olduğu olağanüstü koşullar sebebiyle bütün uçuşların askıya alınma kararının uzatıldığını açıkladı.
Salgınla mücadele amacıyla pek çok ülkenin seyahat kısıtlaması uygulamasını sürdürdüğü anımsatılan açıklamada, operasyonların 1 Haziran'dan önce başlamayacağı kaydedildi.

##$HABER_1461737$##

Açıklamada, söz konusu dönemde uçuşu olan yolcuların biletlerini değiştirebilecekleri belirtildi. Brüksel Havayolları, salgın nedeniyle uçuşlarını 21 Mart'tan itibaren askıya almıştı.

Brüksel merkezli hava yolu şirketi, 48 uçakla 100'ün üzerinde noktaya uçuş düzenliyordu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.595 Değişim: 0,88% Hacim : 13.170 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 100.579 29.04.2020 Yüksek 101.743
Açılış: 101.213
6,9487 Değişim: -0,01%
Düşük 6,9408 30.04.2020 Yüksek 6,9541
Açılış: 6,9497
7,5601 Değişim: 0,01%
Düşük 7,5375 30.04.2020 Yüksek 7,5672
Açılış: 7,5593
383,08 Değişim: 0,07%
Düşük 382,56 30.04.2020 Yüksek 383,30
Açılış: 382,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.