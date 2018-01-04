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Bir anda dünyanın en zenginlerinden oldu

04.01.2018 - 07:01

Bitcoin'in tahtını sarsan Ripple'ın eski CEO'su Chris Larsen, 37,3 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un "En Zengin Amerikalılar" listesinde 15. sıraya yerleşti.

Kriptopara fiyatları 2017 yılında rüzgarına yetişilemeyecek hızda artarken dünyaya yeni milyarderler kazandırmaya devam ediyor.

Toplam piyasa değeri 700 milyar dolar sınırına dayanan kriptopara piyasasında Bitcoin saat 15:30 itibarıyla 15 bin 78 dolardan işlem görerek 250 milyar doların biraz üzerindeki değeriyle zirvede yer alıyor. Oysa en büyük sıçramayı yılbaşında birim başına 0.06 dolardan an itibarıyla 2.72 dolara gelen ve yaklaşık yüzde 40 bin artış kaydeden Ripple (XRP) yaptı.

Ripple kurucusu olan ve şirketin eski CEO'su Chris Larsen, kişisel hesabındaki 5.19 milyar Ripple ve yüzde 17 şirket hissesiyle, bugünkü verilere göre 40.1 milyar dolarlık servetin üzerinde oturuyor.

Chris Larsen bu servetiyle Forbes'un en zenginler listesinde 14. sıradan giriş yapıyor ve Sheldon Adelson, Elon Musk, Steve Ballmer, Jacqueline Mars, Michael Dell, Laurene Powell Jobs, Paul Allen gibi milyarderleri geride bırakıyor.

KURUCULAR PARAYA PARA DEMİYOR

Ripple'ın halihazırdaki CEO'su Brad Garlinghouse ise şirkette yüzde 6.3 hisseye sahip ve ayrıca kendi portföyünde de hatırı sayılır miktarda Ripple bulundurduğu diliniyor. Böylelikle toplam serveti 10 milyar dolar civarına ulaşan Garlinghouse ise kendisine listede 45 ila 55. sıra arasında yer buluyor.

Ripple sayesinde milyarder olan 3. kişi ise şirketin kurucularından olan ancak 2013 yılında ayrılan Jed McCaleb. Sahip olduğu milyar XRP'yi bir hayır kuruluşuna bağışlayan McCaleb elinde kalan 5.3 milyar XRP'yi şirkete ait bir emanet hesabında tutarak aydan aya alıyor.

Ripple ile anlaşma yapan McCaleb, ortalama günlük işlem hacminin yüzde 1'lik diliminde satış pozisyonu alabiliyor. Jed McCaleb tüm portföyünü tek seferde kullanabilseydi bugün 15 milyar dolar civarında bir serveti olabilirdi.

RİPPLE'DAN AYRILDI YENİSİNİ KURDU

McCaleb şirketi kurmak için elindeki tüm Bitcoinleri satmış ve Ripple'dan ayrıldıktan sonra da bir başka blok zincir teknoloji şirketi olan Stellar'ı kurmuş ve işlemlerde kullanılan coin cinsi olan Lumen'den de kendisine 1 milyar adet ayırmıştı. Bugün değeri yüzde 33 artan Lumen, son iki günde 48 sentten 74.5 sente ulaştı ve McCaleb'in servetine yaklaşık 750 milyon dolar daha ekledi.

Öte yandan, diğer kriptopara birimlerinin aksine, şirket üzerinde 61.3 milyar adet XRP kriptopara bulunduran ve dolaşımda sadece 38.7 milyar adet XRP bırakan Ripple, merkezi bir yönetimi olduğu iddiasıyla bir kısım kriptopara yatırımcısı tarafından önerilmese de, uluslararası finansal işlemlerde aralarında American Express, Santander gibi dev kuruluşların da olduğu 100'ün üzerinde müşterisi sayesinde kimilerinde güvenli bulunuyor.


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