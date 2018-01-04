‹ Önceki Haber Bir anda dünyanın en zenginlerinden oldu Bir anda dünyanın en zenginlerinden oldu Sonraki Haber › Petrol fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin Petrol fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin

Bitcoin'in cazibesi azalıyor mu?

04.01.2018 - 07:06

Alternatif sanal paraların etkisiyle cazibesi azalan Bitcoin'un sanal paraların toplam piyasa değeri içindeki payı geçtiğimiz aydan beri yüzde 56'dan yüzde 37'ye geriledi.

Stellar ve Cardano gibi sanal paraların 2017 yılının sona ermesiyle birlikte bilinirliğinin artması sonrasında, alternatif dijital paralar piyasa lideri Bitcoin ile aralarındaki farkı kapatıyor.

Bitcoin'un dijital paraların toplam piyasa değerinden aldığı pay, CoinMarketCap fiyatlarına göre geçtiğimiz aydan bu yana yüzde 56'dan yüzde 37 seviyesine geriledi.

Sınır ötesi ödemeler için tasarlanmış olan Stellar'ın fiyatı, 2018'in ilk işlem gününde iki katını aşarak 13 milyar dolarlık rekor seviyede bir piyasa değerine ulaştı.

Tüm sanal paraların toplam piyasa değeri iki katının üzerine tırmanarak 700 milyar dolara yaklaştı.

Londra'da Autonomous Research LLP fintech strateji birimi küresel direktörü Lex Sokolin, alternatif sanal paraların büyük ölçüde Bitcoin'un rakibi olmadığını ifade etti.

“Tamamen farklı şeyler yapıyorlar: Etherium, akıllı sözleşmeler platformu; Ripple interbank ödemeleri gibi.” diyen Sokolin'e göre alternatif sanal paralar Bitcoin'un rakibi olmak yerine birbirinden farklı amaçlara hizmet ediyor.


‹ Önceki Haber Bir anda dünyanın en zenginlerinden oldu Bir anda dünyanın en zenginlerinden oldu Sonraki Haber › Petrol fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin Petrol fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.940 Değişim: 0,77% Hacim : 5.102 Mio.TL Son veri saati : 15:16
Düşük 116.069 04.01.2018 Yüksek 117.259
Açılış: 116.069
3,7569 Değişim: -0,77%
Düşük 3,7549 04.01.2018 Yüksek 3,7870
Açılış: 3,78585
4,5358 Değişim: -0,30%
Düşük 4,5272 04.01.2018 Yüksek 4,5556
Açılış: 4,54925
158,65 Değişim: -0,89%
Düşük 158,50 04.01.2018 Yüksek 160,15
Açılış: 160,07
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.