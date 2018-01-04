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Moody's'ten Kore uyarısı

04.01.2018 - 07:00

Moody's, Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin tırmanması durumunda Güney Kore, Japonya, Vietnam, Hong Kong ve Singapur ekonomilerinin olumsuz etkileneceğini duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Kore Yarımadası'nda yaşanan gerginliğin yerel, bölgesel ve küresel sonuçlarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Moody's'den yapılan açıklamada, Kore Yarımadası'nda askeri gerginliğin tırmanma olasılığının düşük olduğu belirtilirken, yine de bunun gerçekleşmesi durumunda küresel ve yerel hisse senedi ve devlet tahvili çıkaran kuruluşların olumsuz etkileneceği bildirildi.

Açıklamada, Kore Yarımadası'ndaki anlaşmazlığın uzaması durumunda, Güney Kore ekonomisine en çok bağımlı olan küresel ve yerel hisse senedi ve devlet tahvili çıkaran kuruluşların en hassas durumda olacağının altı çizildi.

Anlaşmazlığın uzaması durumunda bunun üç ekonomik etkisinin görülebileceğinin kaydedildiği açıklamada, söz konusu etkiler arasında Güney Kore'nin altyapı ve varlıklarının zarar görebileceği, küresel ticarette kesintiler yaşanabileceği ve finansal piyasalarda volatilite görülebileceği kaydedildi.

Açıklamada, Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin tırmanması ve en az 3 ila 6 ay sürmesi durumunda, bunun Güney Kore ile bölgedeki Japonya, Vietnam, Hong Kong ve Singapur ekonomilerini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

Gerginliğin tırmanması durumunda, Güney Kore'nin üretim tesislerinin zarar görebileceği, yerel talebin düşebileceği ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanabileceğinin vurgulandığı açıklamada, Güney Kore'den teknoloji ürünleri ve materyalleri ithal eden ülkelerin ve şirketlerin de olumsuz etkileneceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, ayrıca, bölgede gerginliğin artması durumunda Güney Kore ve Japonya'nın sıvılaştırılmış doğalgaz talebinin düşmesinin beklendiğine, bunun da küresel enerji piyasasında bazı şirketleri zor duruma sokabileceğine yer verildi.

Öte yandan, anlaşmazlığın birkaç hafta ile sınırlı kalması durumunda Güney Kore ekonomisinin, kamu finansmanının ve kurumlarının zayıflamasının beklenmediği bilgisine yer verilen açıklamada, hükümetin sahip olduğu varlıkları desteklemeye devam etmesinin tahmin edildiği belirtildi.


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