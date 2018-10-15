Yatırım fonlarından 293 tanesi yükseldi

Yatırım fonlarında 15/10/2018 itibari ile toplam 329 fondan 293 tanesi yükselirken 36 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 40,7 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.86 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.03 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde -13.35 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,389,605 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 1.40 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 4.28 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 3.61 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti. Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 19.64 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 19.41 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.61 ile 2.49 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.49 ile SYP olurken onu yüzde 2.45 ile BZI ve yüzde 2.44 getiri ile VEF takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.61 ile GBG olurken onu yüzde -1.55 ile KIS ve yüzde -1.17 getiri ile TDG takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 15/10/2018 itibari ile toplam 83 fondan 78 tanesi yükselirken 5 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 4,5 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.18 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.94 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde -11.41 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 443,540 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.84 ile 2.24 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 2.24 ile VAF olurken onu yüzde 1.75 ile IPA ve yüzde 1.37 getiri ile HSA takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.84 ile AIG olurken onu yüzde -0.15 ile IPJ ve yüzde -0.13 getiri ile TNT takip etti.

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