Bank of America kârını açıkladı

Bank of America'nın net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 35 artışla 6.7 milyar dolara yükseldi.

Aktiflerine göre ABD'nin ikinci büyük bankası Bank of America üçüncü çeyrekte geçen yıla göre yüzde 35 artışla 6.7 milyar dolar net kâr açıkladı. Hisse başına net kâr ise geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 0.46 dolardan 0.66 dolara yükseldi.

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Refinitiv I/B/E/S verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 0.62 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.