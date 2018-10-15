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Hisse senedi fonlarının tamamı değer kazandı

15.10.2018 - 14:40
Hisse senedi fonlarının tamamı değer kazandı

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 15/10/2018 itibari ile toplam 23 fondan 23 tanesi yükselirken kaybettiren BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu olmadı.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 15/10/2018 itibari ile toplam 264 fondan 244 tanesi yükselirken 19 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 85,9 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.42 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.11 azaldı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.06 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,553,064 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.08 ile 2.45 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 2.45 ile AET olurken onu yüzde 2.23 ile CHT ve yüzde 2.19 getiri ile GHH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.08 ile KES olurken onu yüzde -0.94 ile ZHD ve yüzde -0.88 getiri ile VEG takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 15/10/2018 itibari ile toplam 23 fondan 23 tanesi yükselirken kaybettiren BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu olmadı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,5 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.14 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.52 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 11.83 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,512,341 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 1.40 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 4.28 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 3.61 oldu.Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.01 ile 2.18 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 2.18 ile AHB olurken onu yüzde 2.18 ile ALH ve yüzde 2.18 getiri ile AZH takip etti.Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kaybettiren fon olmadı.

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