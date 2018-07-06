Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında son durum

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 06/07/2018 itibari ile toplam 263 fondan 201 tanesi yükselirken 59 tanesi değer kaybetti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 81,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.15 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.76 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.44 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,770,273 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.19 ile 2.02 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 2.02 ile AEH olurken onu yüzde 1.98 ile CHH ve yüzde 1.97 getiri ile ZHB takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.19 ile AVR olurken onu yüzde -1.15 ile VGA ve yüzde -1.15 getiri ile ZHN takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 06/07/2018 itibari ile toplam 23 fondan 22 tanesi yükselirken 1 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.57 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 3.71 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 19.16 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,558,333 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.95 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.59 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 2.03 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti.BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.06 ile 2.02 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 2.02 ile AEH olurken onu yüzde 1.98 ile CHH ve yüzde 1.97 getiri ile ZHB takip etti.Günün en fazla değer kaybeden BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -1.06 ile ABE oldu.

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