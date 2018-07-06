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İşte en çok değer kazanan ilk 3 fon

06.07.2018 - 14:00
İşte en çok değer kazanan ilk 3 fon

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.38 ile GL1 olurken onu yüzde 2.33 ile ASA ve yüzde 2.22 getiri ile GAF takip etti.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 49,0 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.15 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.68 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 11.75 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,562,184 oldu.Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.95 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.59 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 2.03 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti.Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 8.68 değer kazandıkları görülüyor.

Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 7.64 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti.Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.59 ile 2.38 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.38 ile GL1 olurken onu yüzde 2.33 ile ASA ve yüzde 2.22 getiri ile GAF takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.59 ile FGS olurken onu yüzde -1.55 ile FUS ve yüzde -1.45 getiri ile TGE takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 06/07/2018 itibari ile toplam 82 fondan 73 tanesi yükselirken 9 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,8 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.50 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.14 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 22.99 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 472,105 oldu.Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.63 ile 1.84 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 1.84 ile VAF olurken onu yüzde 1.39 ile YAK ve yüzde 1.20 getiri ile IBB takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.63 ile IBD olurken onu yüzde -0.46 ile AIG ve yüzde -0.16 getiri ile YBP takip etti.

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