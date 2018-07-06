‹ Önceki Haber Hazine haftaya 6 ihale düzenleyecek Hazine haftaya 6 ihale düzenleyecek Sonraki Haber › İşte en çok değer kazanan ilk 3 fon İşte en çok değer kazanan ilk 3 fon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni kabine' mesajı

06.07.2018 - 13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni kabine' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP teşkilatlarının 24 Haziran milletvekili seçimlerinin sonuçlarının muhasebesini yaparak Mart yerel seçimleri öncesinde gerekli adımları atması gerektiğini belirtirken, "partili olmayan bakanların" yer alacağı bir kabine oluşturduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrasında Ankara'da düzenlenen ilk AKP il başkanları toplantısında partililere seslendi. Erdoğan, özellikle AKP'nin milletvekili seçiminde aldığı sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Reuters'in haberine göre: YSK'nın açıkladığı kesin sonuçlara göre, Erdoğan yüzde 52.59 oy oranı ile cumhurbaşkanı seçilirken, milletvekili seçiminde AKP'nin oy oranı yüzde 42.56 ve TBMM'deki sandalye sayısı 295 oldu.

##$HABER_1447418$##

"Seçim sonuçlarını değerlendirirken Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçimindeki netice arasındaki farkı çok iyi analiz etmeliyiz" diyen Erdoğan, "2015 haziran ve son seçimlerde üzerinde durmamız gereken sonuçlarla karşılaştık. Biz sadece seçimden 1. Parti çıkmayı başarılı sayacak ve bununla yetinecek bir parti değiliz.

Ak Parti hizmetleri ve 2023 hedefleri ile çok daha büyük seçim başarılarına ihtiyacı olan bir partidir. Mutlaka Meclis'te de güçlü olmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

MHP ile seçim öncesinde kurulan "Cumhur İttifakı"nın önümüzdeki dönemde TBMM'de devam ettirileceğini belirten Erdoğan, AKP teşkilatlarına da gelecek yıl Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde şu uyarılarda bulundu:

"Yerel seçimlere kadar 24 Haziran'ın muhasebesini yapıp, gerekli adımları atmak zorundayız. Yanlışlar varsa düzeltip mart seçimlerine girmek zorundayız. Ancak böylece mesajı aldığımızın güveni ile milletin önüne çıkabiliriz."

AKP içinde "kimsenin kişisel kariyerini" ön plana almaması gerektiği uyarısında bulunan Erdoğan "En güçlü olduğumuz yerlerde ciddi puan kaybı olduysa bunu nefsimize soracağız, yanlışımız nerede?... Vatandaşa eğer tepeden bakıyorsak, kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değil, bir oy verir, iki oy verir sonra kenara koyar.

Bu, bizim için erken bir fırsat olmuştur. 24 Haziran'ın fotoğrafını çok iyi çekmemiz lazım ve inşallah Mart seçiminde gerek aday tespitlerimiz, gerekse bu ahlaki kimliği iyi puanlayıp adaylarımızı belirlememiz lazım" değerlendirmelerinde bulundu.

Ağustos ayında AKP'nin büyük kongresinin yapılacağını hatırlatan Erdoğan, burada partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) yapılarında "az da olsa" değişiklikler yapılacağını duyurdu ve ondan sonra Mart yerel seçimleri için start verileceğini belirtti.

YENİ SİSTEM VE KABİNE

Erdoğan, Pazartesi günü cumhurbaşkanı olarak yemin edip yeni sisteme göre göreve başlayacaklarını belirten Erdoğan, "Pazartesi günü yayınlayacağımız 1 no'lu cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden organize edilmiş bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi açıklıyoruz. Bakanlıkların, kurum ve kuruluşların yapılarını daha etkin hizmet anlayışına uygun şekilde yeniliyoruz" dedi.

Yeni sistemin oturmasının biraz zaman alacağını belirten Erdoğan, "İşlevsiz kurumları tasfiye ederek devletin işleyişini hızlandırıyoruz, bu yeniden yapılandırma çalışması en aşağıya kadar devam edecek.

Uygulamadaki boşlukları tespit ettikçe sistemi güncelleyip, güçlendireceğiz. Bu reformları sürdüreceğiz.

Yeni gelecek kanunlara ve kanun değişiklilerine, yeni anayasa değişikliklerine ihtiyaç duyacağız" sözleriyle yeni dönemin işaretlerini verdi.

Erdoğan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en merak edilen unsurlarından olan yeni kabineye ilişkin olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Bu arkadaşlarımız öyle köşeye sıkıştırılmak suretiyle hareket etmeyecek. Bu şunu sağlayacak: Kimse kalkıp şunu diyemeyecek, 'Siz şunu yaptınız, siz bunu yaptınız, kadrolaşma oldu' falan diyemeyecekler. En azından bakan olaylara daha objektif bakma imkanının yakalayacak. Bu ona bir rahatlık getirecek. Tüm bunlarda aranan ehliyet ve liyakat olacak. Bu suretle yeni bir döneme girmiş olacağız."

Kabinenin bu yeni yapısıyla "yeni yönetim sistemindeki dinamizmin geçmişe göre çok daha farklı olmak durumunda" olduğunu belirten Erdoğan, AKP'yi önce mart seçimlerine sonra da yeni dönemin beş yıllık hedeflerine hazırlamaları gerektiğini belirtti.


Etiketler

‹ Önceki Haber Hazine haftaya 6 ihale düzenleyecek Hazine haftaya 6 ihale düzenleyecek Sonraki Haber › İşte en çok değer kazanan ilk 3 fon İşte en çok değer kazanan ilk 3 fon
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.734 Değişim: -0,37% Hacim : 7.867 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.110 06.07.2018 Yüksek 99.806
Açılış: 99.301
4,5744 Değişim: -0,40%
Düşük 4,5716 06.07.2018 Yüksek 4,6189
Açılış: 4,59275
5,3730 Değişim: -0,05%
Düşük 5,3612 06.07.2018 Yüksek 5,4105
Açılış: 5,3757
184,52 Değişim: -0,62%
Düşük 184,37 06.07.2018 Yüksek 186,47
Açılış: 185,67
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.