Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni kabine' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP teşkilatlarının 24 Haziran milletvekili seçimlerinin sonuçlarının muhasebesini yaparak Mart yerel seçimleri öncesinde gerekli adımları atması gerektiğini belirtirken, "partili olmayan bakanların" yer alacağı bir kabine oluşturduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrasında Ankara'da düzenlenen ilk AKP il başkanları toplantısında partililere seslendi. Erdoğan, özellikle AKP'nin milletvekili seçiminde aldığı sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Reuters'in haberine göre: YSK'nın açıkladığı kesin sonuçlara göre, Erdoğan yüzde 52.59 oy oranı ile cumhurbaşkanı seçilirken, milletvekili seçiminde AKP'nin oy oranı yüzde 42.56 ve TBMM'deki sandalye sayısı 295 oldu.

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"Seçim sonuçlarını değerlendirirken Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçimindeki netice arasındaki farkı çok iyi analiz etmeliyiz" diyen Erdoğan, "2015 haziran ve son seçimlerde üzerinde durmamız gereken sonuçlarla karşılaştık. Biz sadece seçimden 1. Parti çıkmayı başarılı sayacak ve bununla yetinecek bir parti değiliz.

Ak Parti hizmetleri ve 2023 hedefleri ile çok daha büyük seçim başarılarına ihtiyacı olan bir partidir. Mutlaka Meclis'te de güçlü olmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

MHP ile seçim öncesinde kurulan "Cumhur İttifakı"nın önümüzdeki dönemde TBMM'de devam ettirileceğini belirten Erdoğan, AKP teşkilatlarına da gelecek yıl Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde şu uyarılarda bulundu:

"Yerel seçimlere kadar 24 Haziran'ın muhasebesini yapıp, gerekli adımları atmak zorundayız. Yanlışlar varsa düzeltip mart seçimlerine girmek zorundayız. Ancak böylece mesajı aldığımızın güveni ile milletin önüne çıkabiliriz."

AKP içinde "kimsenin kişisel kariyerini" ön plana almaması gerektiği uyarısında bulunan Erdoğan "En güçlü olduğumuz yerlerde ciddi puan kaybı olduysa bunu nefsimize soracağız, yanlışımız nerede?... Vatandaşa eğer tepeden bakıyorsak, kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değil, bir oy verir, iki oy verir sonra kenara koyar.

Bu, bizim için erken bir fırsat olmuştur. 24 Haziran'ın fotoğrafını çok iyi çekmemiz lazım ve inşallah Mart seçiminde gerek aday tespitlerimiz, gerekse bu ahlaki kimliği iyi puanlayıp adaylarımızı belirlememiz lazım" değerlendirmelerinde bulundu.

Ağustos ayında AKP'nin büyük kongresinin yapılacağını hatırlatan Erdoğan, burada partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) yapılarında "az da olsa" değişiklikler yapılacağını duyurdu ve ondan sonra Mart yerel seçimleri için start verileceğini belirtti.

YENİ SİSTEM VE KABİNE

Erdoğan, Pazartesi günü cumhurbaşkanı olarak yemin edip yeni sisteme göre göreve başlayacaklarını belirten Erdoğan, "Pazartesi günü yayınlayacağımız 1 no'lu cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden organize edilmiş bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi açıklıyoruz. Bakanlıkların, kurum ve kuruluşların yapılarını daha etkin hizmet anlayışına uygun şekilde yeniliyoruz" dedi.

Yeni sistemin oturmasının biraz zaman alacağını belirten Erdoğan, "İşlevsiz kurumları tasfiye ederek devletin işleyişini hızlandırıyoruz, bu yeniden yapılandırma çalışması en aşağıya kadar devam edecek.

Uygulamadaki boşlukları tespit ettikçe sistemi güncelleyip, güçlendireceğiz. Bu reformları sürdüreceğiz.

Yeni gelecek kanunlara ve kanun değişiklilerine, yeni anayasa değişikliklerine ihtiyaç duyacağız" sözleriyle yeni dönemin işaretlerini verdi.

Erdoğan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en merak edilen unsurlarından olan yeni kabineye ilişkin olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Bu arkadaşlarımız öyle köşeye sıkıştırılmak suretiyle hareket etmeyecek. Bu şunu sağlayacak: Kimse kalkıp şunu diyemeyecek, 'Siz şunu yaptınız, siz bunu yaptınız, kadrolaşma oldu' falan diyemeyecekler. En azından bakan olaylara daha objektif bakma imkanının yakalayacak. Bu ona bir rahatlık getirecek. Tüm bunlarda aranan ehliyet ve liyakat olacak. Bu suretle yeni bir döneme girmiş olacağız."

Kabinenin bu yeni yapısıyla "yeni yönetim sistemindeki dinamizmin geçmişe göre çok daha farklı olmak durumunda" olduğunu belirten Erdoğan, AKP'yi önce mart seçimlerine sonra da yeni dönemin beş yıllık hedeflerine hazırlamaları gerektiğini belirtti.

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