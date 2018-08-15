Hangi fonlar kaybettirdi

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -5.46 ile AMZ olurken onu yüzde -5.44 ile NHA ve yüzde -5.42 getiri ile VGA takip etti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 84,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.80 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.35 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 18.04 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,745,073 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -5.46 ile 2.57 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 2.57 ile FEZ olurken onu yüzde 2.12 ile AGH ve yüzde 2.02 getiri ile BEH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -5.46 ile AMZ olurken onu yüzde -5.44 ile NHA ve yüzde -5.42 getiri ile VGA takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 15/08/2018 itibari ile toplam 23 fondan 22 tanesi yükselirken 1 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.83 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 3.39 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 7.13 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,546,843 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -1.24 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 15.97 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 2.24 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -3.43 ile 2.02 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 2.02 ile BEH olurken onu yüzde 1.54 ile EIH ve yüzde 1.50 getiri ile AEH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -3.43 ile ABE oldu.

RAPORUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN