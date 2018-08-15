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"ABD yaptırımlarına 533 milyon dolarlık ek vergi ile karşılık verdik"

15.08.2018 - 14:30
"ABD yaptırımlarına 533 milyon dolarlık ek vergi ile karşılık verdik"

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'nin ABD yaptırımlarına 533 milyon dolarlık ek vergi ile karşılık verdiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz. ABD'nin demir çeliğe ek vergi kararı ABD'li ihracatçıyı da olumsuz etkiler" dedi.

ABD menşeli, aralarında bazı alkollü içkiler, kozmetik ürünleri ve motorlu taşıtların da bulunduğu ürünlerin ithalatın uygulanan ek mali yükümlülük bugün itibarıyla yüzde 100 oranında artırıldı.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, belirli ABD menşeli ürünlerin ithalatında uygulanacak ek mali yükümlülük oranları; binek otomobiller için yüzde 120, bazı alkollü içkiler için yüzde 140, ilaçlar hariç olmak üzere güzellik, makyaj ve cilt bakımı müstahzarları için yüzde 60, yaprak tütün ve tütün döküntüleri için yüzde 60, polivinil klorür (PVC) için ve pirinç için yüzde 50 olarak tespit edildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır" demişti.


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