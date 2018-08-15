Altın fonları yüzde 37 kazandırdı

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 36.63 değer kazandıkları görülüyor.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 50,9 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.41 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.97 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 12.65 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,523,522 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -1.24 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 15.97 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 2.24 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 36.63 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 32.63 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -21.83 ile 4.71 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 4.71 ile TMO olurken onu yüzde 3.48 ile TLH ve yüzde 3.36 getiri ile ACK takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -21.83 ile ILG olurken onu yüzde -6.63 ile FGS ve yüzde -6.44 getiri ile KUB takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 15/08/2018 itibari ile toplam 83 fondan 50 tanesi yükselirken 32 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.42 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.19 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 10.97 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 462,794 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -4.10 ile 4.71 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 4.71 ile TMO olurken onu yüzde 1.94 ile TAO ve yüzde 1.64 getiri ile SKA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -4.10 ile IPJ olurken onu yüzde -3.46 ile AIG ve yüzde -2.94 getiri ile IBD takip etti.

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