En çok bu fonlar kazandırdı

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 2.21 ile ATE olurken onu yüzde 1.39 ile AVR ve yüzde 0.43 getiri ile ABE takip etti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 17/10/2018 itibari ile toplam 264 fondan 124 tanesi yükselirken 136 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 86,4 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.00 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.54 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.75 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,691,467 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.93 ile 2.21 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 2.21 ile ATE olurken onu yüzde 1.39 ile AVR ve yüzde 0.43 getiri ile ABE takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -0.93 ile BPU olurken onu yüzde -0.90 ile EIK ve yüzde -0.90 getiri ile BKB takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 17/10/2018 itibari ile toplam 23 fondan 1 tanesi yükselirken 22 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,5 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.89 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.30 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 12.52 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,509,939 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 1.01 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 2.00 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 4.68 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.34 ile 0.43 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 0.43 ile ABE oldu.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.34 ile BBH olurken onu yüzde -0.30 ile ANS ve yüzde -0.29 getiri ile HHB takip etti.

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