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Bu haberle kripto paralar geriledi

17.10.2018 - 14:49
Bu haberle kripto paralar geriledi

Kripto para birimlerinde görülen dalgalı seyir devam ederken, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu eski yönetim kurulu başkanı Gensler'ın emtialar arasında en çok kripto para birimlerinin regüle edilmesi gerektiğini söylemesinin ardından piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yedisi geriledi.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CTFC) eski yönetim kurulu başkanı Gary Gensler, regüle edilen blockchain teknolojisinin finans dünyasındaki büyük değişim için bir hızlandırıcı görevini göreceğini söylerken, blockchain teknolojisinin merkezisizleşmiş özelliğinin önem taşıdığını belirtti.

Gensler, kripto para birimlerinin geleceğin bir parçası olması için toplumun standartlarına uyması gerektiğini vurgularken, yatırımcıların korunması ve yasal olmayan aktivitelerin engellenmesi gerektiğine de dikkat çekti ve kripto para birimlerinin kabul görmesi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Birliği (SEC) veya CTFC standartlarına uygun olmasının önem taşıdığının altını çizdi.

Gelişmelerin etkisiyle kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından yedisi gerilerken, Bitcoin de düşüş eğilimine katıldı.

Toplam 113 milyar 919 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi konumunda olan Bticoin, son 24 saatte yüzde 0.94'lük bir düşüşle 6,574 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 53.7'sini oluşturdu.

En yüksek hacimli kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 3.50, yüzde 2.66 ve yüzde 0.54 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Stellar ve Cardano arttı.

En büyük 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 56’sı geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 67’nci sıradaki Eternal Token öncülük etti.

Piyasadaki düşüşe bağlı olarak piyasa hacmi 212 milyar 55 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 956 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.94

2.Ethereum yüzde 0.43

4.Bitcoin Cash yüzde 1.72

5.EOS yüzde 0.61

7.Litecoin yüzde 2.53

8.Tether yüzde 0.21

10.Monero yüzde 1.06 düşerken

3.Ripple yüzde 3.50

6.Stellar yüzde 2.66

9.Cardano yüzde 0.54 arttı.

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