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İki Türk bankası Moldova'da şube açacak

17.10.2018 - 15:26 | Son Güncelleme :
İki Türk bankası Moldova'da şube açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Bankası ve Halkbank'ın Moldova'da çalışma yaptığını, biri ya da ikisinin birden en kısa zamanda şube açacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile ikili görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, "Ziraat ve Halk Bankası elemanları Moldova'ya gönderip çalışma yaptı, bunlardan biri ya da ikisi en kısa zamanda şube açacaklar" dedi.

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