En çok bu 3 fon kazandırdı

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.57 ile VEI olurken onu yüzde 0.55 ile AMF ve yüzde 0.55 getiri ile FEI takip etti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 27/07/2018 itibari ile toplam 263 fondan 113 tanesi yükselirken 146 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 81,8 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.01 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.32 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 15.21 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,723,394 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.42 ile 0.57 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.57 ile VEI olurken onu yüzde 0.55 ile AMF ve yüzde 0.55 getiri ile FEI takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.42 ile AVR olurken onu yüzde -1.19 ile ALR ve yüzde -0.88 getiri ile HHB takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 27/07/2018 itibari ile toplam 23 fondan yükselen fon olmadı. 23 tanesi ise değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.37 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.57 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 10.29 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,554,583 oldu.Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.75 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.74 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -0.91 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.88 ile -0.20 arasında değişti. Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kazandıran fon olmadı. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.88 ile HHB olurken onu yüzde -0.83 ile AEH ve yüzde -0.83 getiri ile ZHB takip etti.

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