Rusya Merkez Bankası faize dokunmadı
Önümüzdeki sene nötr para politikasını hayata geçirmeyi planlayan Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklenildiği gibi yüzde 7,25'te tuttu.
Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 7.25'te tuttu. Banka büyük ihtimalle 2019'da nötr para politikasına geçiş yapmayı düşündüğünü belirtti.
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