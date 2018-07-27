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331 fondan 180 tanesi değer kaybettirdi

27.07.2018 - 14:34
331 fondan 180 tanesi değer kaybettirdi

Yatırım fonlarında 27/07/2018 itibari ile toplam 331 fondan 151 tanesi yükselirken 180 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 49,8 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.85 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.71 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 9.93 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,548,936 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.75 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.74 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -0.91 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 10.02 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 10.62 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.83 ile 0.75 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 0.75 ile AK2 olurken onu yüzde 0.74 ile GDU ve yüzde 0.73 getiri ile TIF takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -2.83 ile YAY olurken onu yüzde -1.75 ile AFS ve yüzde -1.59 getiri ile AFT takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 27/07/2018 itibari ile toplam 82 fondan 32 tanesi yükselirken 50 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.01 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.90 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 15.34 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 466,573 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.91 ile 0.39 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.39 ile GAK olurken onu yüzde 0.34 ile AAK ve yüzde 0.33 getiri ile IBB takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.91 ile YAK olurken onu yüzde -0.72 ile VAF ve yüzde -0.59 getiri ile YTP takip etti.

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