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Zeybekci'den 'faiz' açıklaması

16.01.2018 - 13:07 | Son Güncelleme : 16.01.2018 - 17:05

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Bugünkü faizler yatırım yapılabilir bir oranda değil" dedi ve paranın maliyetinin bir yük olduğunu dile getirdi.

 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, enflasyonla mücadeleyi asla ihmal etmeyeceklerini belirterek, "Enflasyonla mücadelede 'enflasyon da birazcık oluversin' asla demeyeceğiz. Çünkü enflasyonu faizin altlığı, gerekçesi, kuluçka makinesi olarak görüyoruz." dedi.

Zeybekci, TRT Haber'de katıldığı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Proje bazlı teşvik sisteminde şu ana kadar 80 milyar liralık yatırımı sonuçlandırdıklarını anımsatan Zeybekci, teşvik verilecek proje sayısının da 20'ye ulaştığını söyledi. Zeybekci, süper teşviklere ilişkin açıklamayı bu ay içinde yapmak istediklerini ifade ederek, "Bu hakikaten büyük bir başarı, bu hükümetimizin çok büyük bir başarısı." diye konuştu.

Fiyat oluşumlarına ilişkin hassasiyetlerini sürdüreceklerini vurgulayan Zeybekci, "Büyümek zorundayız, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmak zorundayız. İhracat, yatırım, altyapı, teşvik, hepsi ama enflasyonu asla ihmal etmeyeceğiz. Enflasyonla mücadelede 'enflasyon da birazcık oluversin' asla demeyeceğiz. Çünkü enflasyonu biz faizin altlığı, gerekçesi, kuluçka makinesi olarak görüyoruz. Enflasyonla mücadelede de tabii ki çok önemli çalışmalarımız var. Hakikaten ekonomi yönetimi olarak bugün o kadar büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Başta Başbakanımız olmak üzere, Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek'in de koordinasyonunda, diğer ekonomi birimindeki bakanlar olarak her birimiz tek bir yürek gibi, tek bir kalp gibi gerek enflasyonla mücadelede gerekse dış ticaret politikalarımızda, yatırım politikalarında, finansta, tarım, turizm politikalarında hakikaten müthiş bir uyum ve başarı söz konusudur."

Zeybekci, Almanya-Türkiye ilişkilerine yönelik soru üzerine iki ülke arasındaki ticaret hacminin 40 milyar dolar olduğuna işaret etti. Bu tutarın daha yüksek olabileceğini dile getiren Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğrudan yabancı yatırımların yüzde 68'i Avrupa Birliği'nden (AB) geliyor, yüzde 75'i olabilirdi, hacim çok daha fazla büyürdü, çok daha başka noktalarda olabilirdik. Veya üçüncü ülkelerde Türkiye ve AB çok daha farklı alanlarda iş birliği yapabilirdi. Almanya'daki bu hükümet kurulduktan sonra taç başı ağırlaştırırmış derler ya hükümet kurulduktan sonra bu işin daha makul noktaya geleceğine eminim. Diğer ülkeler var, onlar da Almanya'yı zaten işaret olarak görüyor. Türkiye'nin yönü, Türkiye'nin ticari, ekonomik her alandaki yönü AB ile iş birliğidir. AB ile her alanda bütün enstitüleriyle, tüm kurumlarıyla, tüm standartlarıyla iş birliğidir. AB'nin de menfaati Türkiye ile iş birliğidir. Şekli şu olmuş, bu olmuş AB'ye tam üyelik Türkiye için stratejik bir hedeftir."

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