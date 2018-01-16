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Albaraka, yeni bir banka kurdu

16.01.2018 - 13:20

Albaraka Bankacılık Grubu yeni bir banka kurdu. Albaraka, Fas Dış Ticaret Bankası ile birlikte yeni katılım bankası BTI Bank`ı Fas’ta kurdu.

Albaraka Türk'ün sahibi Albaraka Bankacılık Grubu, Fas Dış Ticaret Bankası (BMCE Bank) ile birlikte yeni katılım bankası BTI Bank'ı Fas’ta kurdu. Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Fas’ın Kazablanka şehrinde kurulan yeni katılım bankası BTI Bank, kurucularının entegre deneyimi ile Fas pazarının ihtiyaçlarına öncelik verecek. Fas piyasasının finansman ve yatırım ihtiyaçları için somut ve pratik çözümler geliştirmeyi hedefleyen banka, 2022 yılına kadar, Fas’ın farklı şehirlerinde bankacılık hizmetleri ve elektronik kanallarıyla desteklenen 37 şubelik geniş bir ağ oluşturmayı planlıyor.

Eşit ortaklıkla kurulan BTI Bank'ın genel müdürlük görevine Mohamed Maarouf getirilirken, BTI Bank Başkanlığını Albaraka Bankacılık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Adnan Yousif, Yönetim Kurulu Üyeliğini ise Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Malek Khodr Temsah yürütecek.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Bankacılık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Adnan Yousif, güçlü bir ortaklıkla Fas Dış Ticaret Bankası (BMCE Bank) ile BTI Bank'ı kurmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, BMCE Bank ile bu ortaklıklarını güçlü ve sürdürülebilir temellere dayanan katılım bankacılığı platformu çerçevesinde oluşturduklarını ifade etti.

BTI Bank'ta iki gurubun deneyimlerini birleştirdiğini ve iş birliğine entegre bir yaklaşımla hareket ettiklerini bildiren Yousif, "Fas, katılım bankacılığı alanında önemli bir potansiyele sahip ve bu konuda geleceği parlak bir ülke. BTI Bank kanalıyla deneyim ve uzmanlığımızı Fas piyasasına taşıyacağız. Böylece kardeş ülkenin büyümesine ve refahına da katkıda bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

BMCE Bank Genel Müdürü Brahim Benjelloun Al Touimi de BTI Bank'ın, Albaraka Bankacılık Grubu ile gerçekleştirdikleri yakın çalışma ve iş birliğinin sonucu olduğunu belirterek, Albaraka'nın tarihsel deneyimi ve piyasayla ilgili güçlü bilgilerinin, BTI Bank'ı Fas'taki katılım bankaları için bir model yapmalarına olanak sağlayacağını bildirdi.

BTI Bank Genel Müdürü Mohamed Maarouf ise, Albaraka Bankacılık Grubu ve BMCE Bank'ın güçlerini birleştirerek, Fas piyasasında katılım bankacılığı için yeni bir model tesis ettiğini vurguladı.

Bireyler, profesyoneller ve işletmeler için hızlı, gerçek ve güvenilir bir bankacılık ortağı olmayı hedeflediklerini belirten Maarouf ayrıca emeği ödüllendiren ve toplumsal gelişime katkıda bulunan bir finansal sistemin yaratılmasında katkıda bulunmak istediklerini kaydetti.


Etiketler

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  • Albaraka Türk
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