İngiltere'de 6 ayın ilk düşüşü!

İngiltere'de enflasyon 6 ay içerisinde ilk kez düştü.

İngiltere'de enflasyon, Aralık ayında yüzde 3'e inerek 6 ayın ilk düşüşünü sergiledi. Ülkede enflasyon oranı, Kasım ayında gelmiş olduğu ve beş yıldan daha fazla bir sürenin en hızlı seviyesi olan yüzde 3.1'den yüzde 3'e indi. Çekirdek TÜFE ise beş ayın en düşük seviyesi olan yüzde 2.5'e indi.

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Aralık ayı enflasyonunda gerçekleşen bu düşüşte uçuş maliyetlerinin teknik olarak yeniden enflasyon sepetine eklenmesi büyük ölçüde etkili oldu. Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamada, enflasyonda başlayan bu aşağı yönlü hareketin daha uzun vadeli bir düşüşün başlangıcı olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğu belirtildi.

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