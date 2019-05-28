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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

28.05.2019 - 10:00 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0690 liradan, avro 6,7930 liradan güne başladı.

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Kapalıçarşı'da 6,0670 liradan alınan dolar, 6,0690 liradan satılıyor. 6,7910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,7930 lira olarak belirlendi. 
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0570 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7830 lira olmuştu. 

GRAM ALTIN 250 LİRA SEVİYESİNDE

Altının gram fiyatı, güne sakin başlamasının ardından 250,4 lira seviyesinde dengelendi. 

Dün altının ons fiyatının yatay bir seyir izlemesine rağmen, dolar kurundaki düşüş nedeniyle yüzde 0,3 değer kaybeden gram altın, günü 250,5 liradan tamamladı. 
Altının gram fiyatı, bugüne sakin başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 250,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet 1.671 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında sınırlı da olsa değer kaybeden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 1.283,6 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD piyasalarının kapalı olmasından dolayı altının ons fiyatının sakin seyrettiğini belirterek, ticaret savaşları ve jeopolitik riskler konusundaki gelişmelerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti. 

Bugün, yurt içinde ve Avro Bölgesinde ekonomi güven endeksleri ile Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini ifade eden analistler, altının gram fiyatında 255 liranın direnç, 247 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,10 artışla 87.345,50 puandan tamamladı. 

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.800,09 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi yüzde 3,04 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında değer kazanırken en fazla kazandıran yüzde holding endeksi oldu. 
Genele yayılan alımların etkisiyle pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 87.547,80 puana kadar yükseldi. 
Analistler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Emeklilik Yatırım Fonları'na ilişkin düzenlemesi ile standart fonların yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirmesinin, BIST 100 endeksinin yükselmesinde etkili olduğunu kaydetti. 
Öğleden sonra ABD'de konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 88.500'ün direnç, 84.900'ün destek olarak öne çıktığını dile getirdi. 

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