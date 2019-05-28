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THY ile büyük anlaşma imzalandı

28.05.2019 - 10:49 | Son Güncelleme :
THY ile büyük anlaşma imzalandı | Genel Haberler

Türk Hava Yolları ikram hizmeti için DO&CO ile yeniden anlaştı. Anlaşma kapsamında THY DO&CO'nun İstanbul'da bulunan otel projesi de Türk Hava Yolları'na satılacak.

Türk Hava Yolları’na uzun süredir ikram hizmeti veren THY DO&CO yeni anlaşmaya imza attı. Yıllardır Türk Hava Yolları ile devam eden ikram hizmetleri anlaşması yeniden 15 yıllığına imzalandı.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, DO&CO böylece Türk Hava Yolları ile Türkiye’de bulunan havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetlerini gerçekleştirecek.

THY OTEL SAHİBİ OLACAK

Bununla birlikte anlaşmaya göre, THY DO&CO’nun İstanbul Ortaköy’de bulunan iki yalının otel projesi de Türk Hava Yolları’na satılacak.

YÜZDE 50'Sİ HALKA AÇIK

DO&CO’nun yüzde 50.03 oranında payı halka açık bulunuyor. Şirketin sermayesi 9.744.000 lirayken özsermayesi 528.903.927 lira seviyesinde. Piyasa değeri ise 4.9 milyar liraya ulaştı.

Şirketten KAP’a şu açıklama yapıldı:

DO & CO Aktiengesellschaft; DO & CO ve Türk Hava Yollari A.O. (Turkish Airlines) ortak şirketi olan THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş.'nin, Türk Hava Yolları ile Türkiye'deki Havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetleri anlaşmasını, 15 yıl süreli olarak imzaladığını duyurur. Söz konusu anlaşma, ayrıca İstanbul‘daki otel projesinin THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş'den Türk Hava Yolları'na satışını da içermektedir.

Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi emsal koşullara, özellikle yetkili rekabet makamlarının onayına tabidir.


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