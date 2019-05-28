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Yunan ekonomisi erken seçimle hareketlendi

28.05.2019 - 09:45 | Son Güncelleme :
Yunan ekonomisi erken seçimle hareketlendi | Genel Haberler

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın erken seçim duyurusunun ardından Atina Borsası, yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, partisinin ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisi karşısında 9 puan geri kalmasının ardından erken seçim kararı aldı. 
Atina Borsası, dün günü yüzde 6'nın üzerinde artışla 776,6 puandan kapattı. 10 yıllık devlet tahvillerinin faiz oranı da kararın açıklanmasının ardından tarihi yüzde 3,08 seviyelerine geriledi. Bu oran, dün gün sonunda yüzde 6'lık düşüşle yüzde 3,16 olarak gerçekleşti. 

Normal şartlarda ekim ayında gerçekleşecek seçimlerin haziran sonunda yapılacak olması, piyasalarda belirsizliğin daha kısa sürede ortadan kalkacağı şeklinde yorumlanıyor. 


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