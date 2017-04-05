Güney Afrika randı yeniden geriliyor

Güney Afrika randı, Devlet Başkanı Zuma'nın istifa baskısından kurtulmasının ardından yeniden düştü.

Güney Afrika randı, Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi üyelerinden gelen istifa baskısına karşın ayakta kalmasının ardından kazançlarını tersine çevirdi.

Rand, Moody's'in Salı günü ülke kredi notunu düşürmek için incelemesinin 30 ila 90 gün sürebileceğin, açıklamasının ardından dolar karşısındaki yükselişini yüzde 1.1'e kadar çıkarmış ve yükselişini ikinci güne taşımaya yönelmişti.

Ancak Zuma'nın istifa baskısını atlattığına ilişkin haber sonrası kaybını yüzde 1.1'e kadar genişletti.

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