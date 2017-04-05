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TL referandum sonrası nasıl hareket eder?

05.04.2017 - 14:20

Bluebay Stratejisti Ash, "Referandumdan çıkan sonuç 'evet' olursa Türk lirasının güçlendiğini görebiliriz. Bu durumda TCMB de sert bir şekilde politika faizini azaltma yoluna gidebilir" dedi.

Kanada’nın en büyük bankası Royal Bank of Canada’nın (RBS) iştiraki Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, referandumdan çıkan sonucun "evet" olması halinde Türk lirasının (TL) güçlendiğini görebileceklerini, bu durumda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının da (TCMB) sert bir şekilde politika faizini azaltma yoluna gidebileceğini bildirdi.

Timothy Ash, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasalarda dengelenme ve istikrar beklentisinin hakim olduğunu ifade etti.

Ash, "Eğer referandumdan çıkan sonuç 'evet' olursa TL'nin güçlendiğini görebiliriz. Bu durumda TCMB de sert bir şekilde politika faizini azaltma yoluna gidebilir." dedi.

Türkiye açısından zor bir yılın geride kaldığını hatırlatan Ash, 2017'nin geri kalanında enflasyonda düşüş görülebileceğini, TL'nin de gelecek dönemde güçlenebileceğini kaydetti.

Nisan ve mayıs aylarında enflasyonun zirve yapabileceğini belirten Ash, şöyle devam etti:

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"Fakat sonrasında enflasyonun azalacağını düşünüyorum. Eğer referandumdan çıkan sonuç ‘evet’ olursa TL'nin güçlendiğini görebiliriz. Bu durumda TCMB de sert bir şekilde politika faizini azaltma yoluna gidebilir. Büyüme yavaş, para birimi güçlüyse, bu durumda Merkez Bankası bu duruma sermaye akışlarını da yönetmek adına müdahale edebilir. Politik riskler azalırsa bu faizlerdeki risk primlerini de azaltacaktır. Bu durumda faizler de azalacaktır."

"TAHMİNİM REFERANDUMDAN 'EVET' ÇIKMA OLASILIĞININ DAHA YÜKSEK OLDUĞU YÖNÜNDE"

Timothy Ash, bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 8-9 aralığında gerçekleşebileceğini ifade ederek, "Referandum sonrasında politik risklerin daha ılımlı bir seviyeye gerilemesini, güvenlik koşullarının iyileşmesini bekliyorum. Tahminim, referandumdan ‘evet’ çıkma olasılığını daha yüksek olduğu yönünde. Eğer referandumdan 'evet' çıkarsa bu piyasalar tarafından bir çözüm ve rahatlama olarak algılanacaktır." diye konuştu.

Referandum sonrasında AK Parti'nin yeniden ekonomiye odaklanmasını beklediğini dile getiren Ash, AK Parti’nin seçim başarısının, büyüme ve istihdam yaratmaya dayandığını, istikrarsızlık halinde bunların devam edemeyeceğini söyledi.

Ash, "Bu yüzden bir normalleşmenin olması gerekiyor. Referandumdan 'evet' çıkması durumunda piyasalarda ve yerel politikada bir normalleşme, TL'de de güçlenme olacaktır." dedi.

"REFERANDUMDAN 'HAYIR' ÇIKMASI DURUMUNDA POLİTİK İSTİKRARSIZLIK ALGISI OLUŞABİLİR"

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Ash, referandumdan "hayır" çıkması durumunda "politik istikrarsızlık" algısı oluşabileceğini, erken genel seçimin yeniden ülke gündemine gelebileceğini söyledi.

Küresel ekonomik görünümün Türkiye’deki koşulları destekler nitelikte olduğunu vurgulayan Ash, "Dış ekonomik koşullar Türkiye piyasaları açısından pozitif. Asya, Avrupa ve ABD’den olumlu büyüme oranları geliyor. Fed, açık bir şekilde para politikasını normalleştiriyor. Bu da daha fazla faiz artışı demek. Fakat önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artışının olabilmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediklerini ne kadar gerçekleştirebileceğine bağlı olacak." ifadelerini kullandı.


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