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Dolarda yeni senaryo

30.03.2017 - 11:56

UBS yıl sonunda dolar/TL'nin 4 olacağını öngörüyor.

ABD'li yatırım bankası UBS'in analisti Gyorgy Kovacs Türk Lirası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Lirası'nın Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarıyla toparlandığına dikkat çeken Kovacs, "Makro trendlerde - özellikle enflasyondaki yükseliş ve ödemeler dengesi konusunda - bazı endişelerimiz hala geçerli" değerlendirmesini yaptı.

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Bankaya göre Dolar/TL, sene sonunda kısa vadeli portföy akımları ve ödemeler dengesi açığına yönelik baskıların da etkisiyle 4 seviyesine yükselecek. Bankaya göre enflasyon Mayıs ayında yüzde 12 civarına yükselecek ve yılın 2. yarısında kademeli olarak düşecek.

Kovacs "Referandum tarihine yaklaştıkça piyasaların sonucun siyasi ve politik etkilerine odaklanması muhtemel" ifadelerini kullandı.


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