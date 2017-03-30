Yıldırım ile Tillerson DEAŞ ve FETÖ'yü görüştü

Başbakan Yıldırım'ın ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı kabulünde DEAŞ ve FETÖ ile mücadele görüşüldü.

Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinde İslam Devleti (İD) ve "FETÖ" ile mücadelenin ele alınarak, Fethullah Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesine ilişkin atılması beklenen adımların görüşüldüğü bildirildi.

ABD'de Donald Trump'ın yönetime gelmesinin ardından Türkiye'ye dışişleri bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret çerçevesinde Tillerson bugün Ankara'da çeşitli temaslarda bulunuyor. Konuk bakan bu kapsamda ilk olarak Yıldırım ile bir araya geldi.

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Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre görüşmede "DEAŞ'ın Irak ve Suriye'den temizlenmesi için yürütülen çabalar, FETÖ'yle mücadele ve Gülen'in iadesine ilişkin atılması beklenen adımlar" ele alındı.

Açıklamada, ikili ve bölgesel konularda yürütülen işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulduğu da belirtilirken, "Yönetim değişikliği sonrasında, ülkemize ABD'den yapılan bu ilk resmi ziyarette, iki müttefik ülke arasındaki yoğun ikili temasların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi üzerinde mutabık kalınmıştır" denildi.

Halen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmekte olan Tillerson, öğleden sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. İki bakanın ortak basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.

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