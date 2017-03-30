Mehmet Şimşek'ten 'Halkbank' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Halkbank yönetiminin bana verdiği brifingde çok net şekilde her şey usulüne uygun, banka hukuk içerisinde yapılacakları yapacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, Halkbank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili soruya karşılık, şunları kaydetti:

"Öyle görünüyor ki daha önce hazırlanmış bir iddianame var. Önceki dönemden kalan dosyanın genişletilmesi çabası. Çok öncesinden de Halkbank ile bütün bu konuları görüştüğümüzde, bankanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin izin verdiği çerçevede bir komşu ülke ile ticarete aracılık yaptığı net. Bunu daha önce defalarca Amerikalılara söyledik ama belli ki kendileri farklı düşünüyorlar, göreceğiz. Bugün ABD Dışişleri Bakanı burada. konu konuşulacak. Hukuk içerisinde yapılacakları New York'ta ilgili banka yapacak.

ABD yeni bir yönetime sahip. Komşu ülkelerimizin bazılarıyla ambargo veya farklı tasarruflara gidebiliyorlar. Önemli olan Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyinin koyduğu ilkeler çerçevesinde işini yapıp yapmadığı meselesidir. Zaman zaman bu tür farklı değerlendirmeler olabiliyor. Halkbank ( HALKB ) yönetiminin bana verdiği brifingde çok net şekilde her şey usulüne uygun, tamamen izin verilen ticaret kapsamında yapılan iş ve işlemler. Dolayısıyla sürece o şekilde bakmak lazım. Görevden alınmış bir savcı var. Bu savcının FETÖ ile diyalogları içeride ve dışarıda tartışıldı. Onun asistanlarının yaptığı bir girişim, göreceğiz."

"EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI"

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını anlatan Şimşek, "Türkiye, bunu yaşadığı için biraz süreç çetrefilli oldu ama en kötüsü geride kaldı. Çok karmaşık bir hain darbe girişimi sonrası birtakım tepkiler verdik, o tepkiler yanlış anlaşılmasın, OHAL ilanihaye devam etmez, Türkiye bir hukuk devleti olmaya, demokrasisini güçlendirmeye devam edecek, başka da seçeneği yok." diye konuştu.

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Önemli bir belirsizliğin 16 Nisan'da ortadan kalkacağına işaret eden Şimşek, ertesi günden itibaren Türkiye'nin kaldığı yerden, çok kapsamlı bir reform programını hızlı şekilde uygulamaya devam edeceğini söyledi. Şimşek, "Siyasi istikrar reformlarla desteklenirse, o zaman Türkiye fırlar. Türkiye'nin demokrasisini de hukuk devleti ilkesini de daha da pekiştirmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HIZLI BİR ŞEKİLDE NORMALLEŞECEK"

Türkiye'nin hızla normalleşeceğini vurgulayan Şimşek, ülkenin durup dururken OHAL ilan etmediğini vurguladı. Şimşek, "Batı şunu anlamakta zorluk çekiyor. Bir dini cemaat kisvesi altında, devletin bütün birimlerine sirayet edip, terör örgütüne dönüşüp, ondan sonra seçilmiş hükümeti yok etmeye yönelik. Bu filmlerde bile olmaz. Ben anlatıyorum onlara, Jason Bourne'nun filmlerinden birisi olsa inanmazsınız, Dan Brown'ın kitapları var, bunlar oraya yazılsa, inandırıcı bulmazsınız." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

Türkiye ile Avrupa ülkeleri ilişkilerine de değinen Şimşek, Avrupa'nın bir seçim dönemine girdiğini, Türkiye'nin bu seçim dönemlerinde iç siyasetin önemli bileşeni haline geldiğini, bunun yansımalarının bulunduğunu kaydetti. Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnanıyorum ki bu geçici olacak. Bu seçim dönemi sonrası normalleşecek. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı olduğu kadar. Göç, terör, enerji, hatta ekonomi... Çünkü Avrupa'nın Türkiye gibi dinamik, gelişen, ileride çok büyük ekonomiye dönüşecek bir ülkeye ihtiyacı var. En kötü şartlarda iyi, istikrarlı komşuya ihtiyacı var. Dolayısıyla Avrupa'nın stratejik düşünmesi halinde, Türkiye'ye bakış açısı bugünkü gibi devam etmeyecek. Evet gürültü var, evet seçimlerin, tartışmaların bazı ülkelerin sorumsuz davranışlarının getirdiği tepkiler var. Türkiye'nin 50 yılı aşkın bir süredir kapıda bekletilmesinin getirdiği, zaman zaman ortaya çıkan bir kızgınlık var. Ben AB'nin stratejik olarak düşüneceğini ve Türkiye'nin AB'den kopmasına asla izin vermeyeceğini düşünüyorum."

Referandum sonuçlarının Avrupa ile ilişkileri nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Şimşek, "Evet çıksa da hayır çıksa da Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile karşılıklı çıkarlara dayalı güçlü ilişkilerini devam ettirecek. AB Hollanda'dan, Avusturya'dan ibaret değildir." dedi.

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