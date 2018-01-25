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Dolarda 'Mnuchin' düşüşü! 3 yılın dibinde

25.01.2018 - 09:03 | Son Güncelleme : 25.01.2018 - 14:21

Uluslararası Dolar Endeksi, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in açıklamalarının ardından son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak dolar/TL de geriliyor. Dolar kuru en düşük 3.7334 seviyesini gördü.

ABD dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 diğer para birimine karşı değerini ölçen Uluslararası Dolar Endeksi, çarşamba günü itibarıyla yüzde 1,08 düşüşle 88,95 seviyesine kadar indi.  Böylece, Uluslararası Dolar Endeksi 17 Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

ABD doları, avroya karşı da yüzde 0,93 değer kaybederek 0,8055'e kadar indi ve 17 Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

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İngiliz sterlinine karşı yüzde 1,76 azalış gösteren ve 0,7016'ya gerileyen ABD doları, Japon yenine karşı da yüzde 1,21 değer kaybetti ve 108,97'ye düştü. Ayrıca, ABD doları Çin yuanına karşı yüzde 0,6 düşerek 6,3660 seviyesine, Türk lirasına karşı da yüzde 0,91 değer kaybederek 3,7329 seviyesine geriledi.

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DOLAR/TL 3.74'ÜN ALTINI GÖRDÜ

Dolarda değer kaybı ve küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle dolar/TL'de aşağı hareket devam ediyor.

Dün 5 Ocak'tan beri en düşük olan 3.7326 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu sabah güne 3.7410/3.7424 seviyesinden başladı. Dolar/TL, saat 10.47 itibarıyla 3.7465 seviyesini görürken, euro/TL 4.6560 seviyesindeydi.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Yurtçinde bugün saat 14.00'de Ocak ayı PPK toplantısına ilişkin özetler, saat 14.30'da Ocak ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak.

Yurtdışında ise saat 12.00'de Almanya IFO endeksi, saat 15.45'te ECB politika faizi, saat 16.30'da ABD işsizlik maaş başvuruları, saat 18.00'de ABD yeni konut satışları açıklanacak.

BAKAN MNUCHİN VE BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), "Daha zayıf dolar bizim için ticaret ve fırsatlar açısından iyi." ifadesini kullanmıştı.

Mnuchin, uzun dönemde ise güçlü doların Amerikan ekonomisinin gücünü yansıttığını belirterek, ABD dolarının dünya genelinde temel rezerv para birimi olmaya devam edeceğine inandığını dile getirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, dolardaki dalgalanmaya ilişkin olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın serbest kur rejimine inandığını söylemişti. Sanders, "Şu an dolar, ABD ekonomisinin iyi gitmesinden ötürü gayet istikrarlı." demişti.

Uzmanlar, Amerikan dolarında görülen değer kaybının, ABD'nin ihracat hacmini artırmayı ve dış ticaret açığını düşürmeyi hedefleyen Trump için olumlu olacağını belirtiyor. 

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 12.07, valörde son işlemde yüzde 11.99 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta yüzde 13.48, valörde son işlemde yüzde 13.36 seviyesindeydi.


Etiketler

  • dolar endeksi
  • Dünya Ekonomik Forumu
  • Steven Mnuchin
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