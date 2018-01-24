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Ucuz konut için yeni formül

24.01.2018 - 16:50

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum geçtiğimiz haftalarda gayrimenkul sektörüyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Hürriyet’in ‘Lale Devri sona erdi’ başlığıyla duyurduğu haberde, gereksiz lüks malzeme kullanımının ve fazla sosyal alan inşaatlarının konut fiyatlarında artışa yol açtığı tespiti yer aldı.

Emlak Konut’un bu çağrısına özel sektör de destek verdi. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, yılın ilk günlerinde gündemi meşgul eden ‘ucuz konut’ için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Kurum’un ucuz konut üretilmesi için yaptığı çağrıya sonuna kadar destek verdiğinin altını çizen Durbakayım, “Bu kapsamda, müteahhit olarak elimizi taşın altına koyduk. Daire metrekare birim fiyatlarının ulaşılabilir seviyede olması için herkesin de elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

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OTOPARKI İSTEYEN ALSIN

Daire fiyatlarını ulaşılabilir seviyeye çekmek için farklı bir öneri de bulunan Durbakayım, “Otopark alanların ortak alan vasfından çıkarılarak (emsal dışına alınması) her daireye ayrıca tahsis edilmeli. Böylece isteyen daireyi satın alırken otopark alanı için tercih kullanabilecek. İsteyen kiraya vererek, isteyen satarak daire maliyetini düşürebilecek. Bir taşla iki kuş vurmak mümkün. Hem trafik sorununa çözüm üretmiş oluruz, hem de isteyenlere maliyeti ve aidatı düşük daire sunmuş oluruz” dedi. Her bir daire için yaklaşık 35 metrekarelik otopark alanı inşaatı gerçekleştiğini belirten Durbakayım, “Ortalama 100 metrekarelik bir daire için yapılan otopark alanının inşaat bedeli ise toplam daire inşaat bedelinin yüzde 12’si kadardır. Metrekaresi 4.500 lira olan 100 metrekare bir dairenin fiyatı otoparkı ile birlikte 450 bin lira olurken, söz konusu maliyet hesabına göre otopark olmayan daire fiyatı yaklaşık 395 bin liraya düşer. Her daire için 35 metrekarelik otopark alanının sabit olacağı düşünüldüğünde;, daire metrekaresi düştükçe otopark alan maliyetinin toplam daire içindeki maliyeti büyüyecektir. 50-70 metrekare daire alanların tasarruf edeceği rakam daha da artacaktır” diye konuştu. Bunun örneklerini birçok ülkede görmenin mümkün olduğunu ifade eden Durbakayım, İngiltere’de merkeze yakınlığına göre otopark kiralarının 20 - 100 bin sterlin olduğu bilgisini paylaştı. Rusya’da da benzer uygulamaların olduğunu söyleyen Durbakayım, apartman altı otoparkların Moskova’daki trafiğe önemli bir çözüm sunduğunu belirtti.

GEREKSİZ SOSYAL ALAN SORUNU

Ulaşılabilir fiyatlı konut için en önemli kriterin uygun arsa olduğunu belirten Durbakayım, “İhale hırsıyla bazen firmalar yüksek rakamlar veriyor. Bu da satış fiyatlarına yansıyor. Malzeme konusu da önemli. Fazla lüks malzemelerin tercihi de satış fiyatlarına yansıyor. Son 5 yıldır yapılan projelerdeki sosyal donatılarda aşırıya kaçanlar oldu. Kullanılmayan sosyal alanların maliyeti, projenin toplam maliyetini dolayısıyla daire metrekare maliyetini de yukarı taşıdı. 100 bin metrekare satılabilir alan varsa biz toplam inşaatı 140-160 bin metrekare yapmalıyız. 220 bine çıkarsa o projede konut fiyatları da artar” dedi.


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