Dolarda kritik seviye 3.67 ! İşte piyasa beklentisi !

Fed ve TCMB adımları sonrası dolar fiyatlarında yukarı baskı azalırken, küresel piyasalar ve lokal döviz talebi takip ediliyor. Dolar kuru 3.63 sınırında işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta gelişmekte olan ülke pozitif faiz kararı ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini Cuma günü itibarıyla beş yılın yeni zirvesine taşımasıyla dolar/TL'deki yukarı baskı oldukça zayıfladı.

Moody's kararı sonrası dolar/TL 3.60 seviyesinden 3.65'e doğru tırmanırken, Moody's kararının ardından bu hafta kur tarafında bir düzeltme yaşanması bekleniyor.

Fed'in bu haftaki faiz kararı öncesi 3.73'lü seviyelerde işlem gören dolar/TL Fed'in gelişmekte olan ülke para birimlerinde pozitif algılanan kararı sonrası düşüşe geçmiş, TCMB'nin adımları da kurdaki iyimserliği pekiştirdi.

Kur böylece son üç günde 3.73'ten yönünü aşağı çevirerek Cuma günü Şubat sonundan beri ilk kez 3.6002'ye kadar geriledi. Cuma gününü 3.62 civarında tamamlayan dolar/TL bugün ise güne 3.62 seviyesinden başladı. Gün içinde en yüksek 3.6385 seviyesini gören dolar kuru, saat 14.03 itibarıyla 3.6255 seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL ise 3.90 sınırında işlem görüyor.

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MOODY'S TÜRKİYE'NİN NOTUNU İNDİRİR Mİ?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Geçtiğimiz hafta Fed’in ve TCMB’nin aldığı kararlardan sonra aşağı doğru gitme eğilimi gösteren bir kur hareketi söz konusuydu. Buna karşın; Türkiye’ye ilişkin 2017 yılı takvimi açıklamamış olan Moody’s’in beklenmedik bir şekilde Türkiye’nin kredi notu görünümünü “durağan”dan “negatif”e çevirmesinin etkisiyle biz 3,61’den 3,64’ün üzerine doğru bir hareketlenme gördük. Karar beklenmedik ve sürpriz olduğundan, ilk etapta hızlı bir fiyatlamaya sebebiyet verdi" dedi.

Erkan Moody's kararıyla ilgili şunları söyledi: Moody’s kararına değinecek olursak; Türkiye’nin kredi notunun negatife çevrilmesinin ‘notu tekrar indirme uyarısı’ olduğunu belirtmek gerekir. Moody’s’in takvimi yok ama iki üç ay içinde notu indirebilir. Moody’s ve Fitch genel olarak S&P’nin kararlarından çok ayrışmıyor. S&P, Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin iki, diğerleri bir basamak altında tutuyor. Dolayısıyla notun daha da indirilme olasılığı var. Fitch de bir sonraki toplantısında benzer bir açıklama yapabilir. Temmuz’daki başarısız darbe girişiminin ardından iç siyasi ortamdaki gerginlik beklenenden uzun sürdü” ifadesine dikkat çekmek gerek. Darbe girişiminden bu yana olumlu bir yatırım ortamı söz konusu değil. Referandum da işin içine girince bir istikrarsızlık, bir belirsizlik durumu söz konusu. Diğer yandan OHAL üç ay daha sürecek. Bu da yatırımlar için olumsuz. Yapısal reformlar çok konuşuldu ancak siyasi sistem tartışmaları bunun önüne geçti. Dolayısıyla bu da Türkiye’nin notunu olumsuz etkiledi.

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KURDA KRİTİK SEVİYE 3.67

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan açıklamalarına şöyle devam etti: "Asya kotasyonlarında kura ilave yükseliş gelmedikten sonra 3,62 seviyesinden hız kazanan bir yükseliş görülüyor. TCMB geç likidite penceresini yükseltti, döviz depo ihalelerinde de TL faizi yüzde 11,75 oldu. Buna karşın bugün gerçekleşen ihaleye 1 milyar 325 milyon USD talep geldi. Döviz depo ihalesinden sonra 3,64’e yaklaşan bir güniçi hareket izliyoruz.

Bu hafta lokal tarafta sadece siyasi başlıklar var. ABD’de ikinci dereceden veriler var, konut satışları ve dayanıklı mal siparişleri gibi. Fed tarafında ise 8 tane konuşma var, buna Janet Yellen’in Perşembe günü yapacağı konuşma da dahil. Bu konuşmalar USD için anlık fiyatlamalar yaratabilir. USD hareketi dingin ve yüzde 2,50’nin altına zaman zaman sarkan ABD 10 yıllık tahvil faizleri de GOÜ piyasaları açısından olumlu bir durum sunuyor. Kurda yukarıda kritik seviyeyi 3,67 olarak görüyoruz. Bu dirence kadar olan harekete konsolidasyon diyebiliriz. Mevcut bant aralığı halen teknik olarak daha önceki dip seviyesi 3,55’e doğru geri çekilmeyi desteklemektedir. Geniş resimde ise; uzun vadeli yukarı yönlü trend devam etmektedir."

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

Bankacılar Moody's'in not görünümünü düşürmesinin ardından bugün küresel risk iştahı ve lokal döviz talebinin piyasalarda izleneceğini söyledi. Öte yandan bankacılar piyasalarda yaklaşan referandum öncesi AB ile gerilen ilişkilerin ve jeopolitik gelişmelerin de yakından takip edildiğine dikkat çekiyor.

FONLAMA MALİYETİ 5 YILIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanılmaya başlanan geç likidite penceresi faizini geçen hafta Perşembe günü 75 baz puan artırması sonrası Cuma günü de attığı likidite adımlarıyla bu artışı fonlama maliyetine yaklaşık 50 baz puan yükseliş olarak yansıttı.

Bu adımla TCMB'nin TL'deki değer kaybı ve negatif ayrışma trendini tersine çeviren likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü beş yılın yeni zirvesi olan yüzde 11.29'a yükseldi.

Bu artış bir önceki güne göre 50 baz puan bir sıkılaştırma anlamına gelirken, Ocak ayına göre bakıldığında sıkılaştırma 300 baz puana ulaşmış oldu. TCMB'nin Ocak ayı ortasında fonlama maliyeti yüzde 8.30 civarındaydı.

MOODY'S GÖRÜNÜMÜ NEGATİF'E ÇEKTİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's hafta sonu Türkiye'nin kredi notu görünümünü ekonomik büyüme görünümünün zayıflaması, kurumların gücünü yitirmeye devam etmesi ve ülkenin iç ile dış mali yapısı üzerindeki baskıların artmasını gerekçe göstererek "durağan"dan "negatif"e indirdi.

Kuruluş Yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altında bulunan Ba1 olan kredi notunda ise değişiklik yapmadı.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.05 seviyesinden gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 10.99 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.56 oldu.