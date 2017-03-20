Altın 2 haftanın zirvesinde

Altının ons fiyatı 2 haftanın zirvesini görürken, çeyrek altın 235 liradan alıcı buldu.

Altın fiyatları, Fed'in doları beş haftanın en düşük seviyelerine göndermesinin ardından bugün yükselerek iki haftanın zirvesini gördü.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.4 artışla 1,233.60 dolardan işlem gördü. Fiyatlar erken saatlerde 1,234.60 dolara kadar yükselip 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,14 yükselişle 143 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,48 yükselişle 236 liradan, cumhuriyet altını ise 970 liradan alıcı buluyor.

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1240 - 1248 DİRENÇLERİ KRİTİK

XTB Menkul Değerler'in analizinde "200 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde tutunma Altın'da yükseliş eğilimini destekliyor. Ancak, 1240 - 1248 Dolar dirençleri gün içerisinde önemli olacak. Kısa vadeli grafiklerde RSI aşırı alım bölgesinde ve bu durum emtiada kar satışlarını gündeme getirebilir. Böyle bir senaryoda 1230 - 1220 Dolar desteklerini takip ediyor olacağız" denildi.