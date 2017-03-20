Zorunlu trafik sigortasına tavan fiyat geliyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, zorunlu trafik sigortasına tavan fiyat uygulanması kararı alındığını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara düşmemesi nedeniyle önümüzdeki ay itibarıyla tavan fiyat uygulanması kararı aldıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre uygulama ile zorunlu trafik sigorta primlerinde otomobillerde ortalama yüzde 30'luk indirim sağlanacak, trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise indirim yüzde 40'ı bulacak.

Şimşek, "Tavan fiyat uygulaması ile mevcut uygulanmakta olan prim tutarlarına göre indirim, en riskli gruptaki otomobillerde yaklaşık yüzde 28, en düşük riskli araç gruplarında ise yüzde 26 olacak. Trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirim yüzde 40'ı bulacak. Bu şekilde otomobillerde zorunlu trafik sigorta primlerinde ortalama yüzde 30'luk indirim sağlanmış olacak."

Şimşek, söz konusu tarife değişikliğinin önümüzdeki ay hayata geçeceğini de sözlerine ekledi.