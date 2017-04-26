Güne 3.57 seviyesinin üzerinde başlayan dolar fiyatları, Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesi 3.59 seviyesinin üzerinde işlem görürken, karar sonrası 3.57 seviyesinin altına gevşedi.

Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladıktan sonra dolar/TL geriledi. Güne 3.57 seviyesinden başlayan dolar fiyatları, karar öncesi 3.5948 seviyesinde işlem görürken faiz kararı sonrası en düşük 3.5610 seviyesini gördü. Dolar kuru saat 14.19 itibarıyla 3.5670 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise 3,9143 seviyesinden 3,8815 seviyesine geriledi. Sepet kur, 3.7590'dan 3.7259 seviyesine geriledi.

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MERKEZ POLİTİKA FAİZİNE DOKUNMADI

Merkez Bankası, geç likidite penceresi (GLP) faiz oranını yüzde 11.75'ten yüzde 12.25 seviyesine çıkardı. Politika faizi ile koridorun alt ve üst bantlarında beklendiği gibi bir değişiklik yapılmadı.

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DOLARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Referandumdan sonra USDTRY’nin gerilemiş olması TCMB’nin elini rahatlatan bir etmen olarak görünmekteydi. Ancak son 2 günde de arada görülen yukarı ataklar mevcuttu, haliyle kurda aslında o kadar da rahat olduğu normalde söylenemez. Diğer yandan, GLP’yi artırmış olması son derece yerinde. Enflasyonda zirve noktası görülmedi, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu muhtemelen %12’ye yakınsayacak. Haliyle enflasyon görünümünün belirgin bir şekilde iyileşeceği noktadan çok uzaktayız. Haftaya açıklanacak olan Nisan enflasyonunun %1,1 seviyesinde artış göstereceğini tahmin ediyorum, bu da yıllık enflasyonun %11,7 seviyesine gelmesine yol açacak. Enflasyonist risklerin devam ediyor olması sebebiyle fiyat istikrarını korumanın yolu ek sıkılaştırma yapmaktan geçiyordu, Merkez Bankası da rasyonel bir hamle yaparak bir yandan bozulan enflasyon görünümüne karşı proaktif duruş sergiledi, bir yandan da Trump ve diğer küresel risklere karşı bir önlem aldı" dedi.

Erkan şöyle devam etti: "Tabii bankaların maliyetlerinin aydan aya yukarıya doğru gidiyor olması, kredi büyümesi açısından bir risk oluşturacak seviyeye yaklaştı. Faizlerin yükseldiği bir ortamda kredi talebinin baskılanması söz konusu olabilir. Merkez Bankası da bu yüzden aslında para politikasında bir ikilem yaşıyor diyebiliriz. Malum, yeni serilere göre büyüme %5-6 patikasınan %2-3 patikasına geldi... Referandum sonrası iktisadi büyüme sağlayabilmek oldukça önemli...

Bu yüzden para politikasında marj halen iki yöne doğru da sınırlıdır. Yani daha fazla sıkılaşma Merkez Bankası’nı düşündürecektir, bir yandan da enflasyon görünümü risk yaratmaya devam etmektedir. Enflasyon ve büyümede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme açısından bir yandan makroihtiyati tedbirler kısa dönem için, yapısal reformlar da uzun dönem için devreye sokulması gereken bir durumda. Mevcut ortamda para politikasında sıkı duruştan taviz verilemez, çünkü kurlar böyle bir durumda hızlı şekilde yükselir. Merkez Bankası’nın politika açıklamasında ve Sn. Murat Çetinkaya’nın hem ABD’deki sunumda, hem Türkiye’de yaptığı konuşmada “enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar para politikasında sıkı duruşun sürdürüleceği” ifadesinin altını çizmiş olmaları önemli bir detay. 28 Nisan’daki Enflasyon Raporu Sunumu’nda da benzer mesaj verilecektir.

Piyasanın haliyle tepkisi olumlu oldu. USDTRY paritesinde faiz kararı ile beraber düşüş hareketi ağırlık kazandı, karardan önceki fiyatlama davranışları “eğer faiz artırımı olmasaydı” kurun hızlı bir şekilde yukarı gideceğini göstermekteydi. Şimdi ise 3,56 seviyesine doğru gerilemiş bir kur hareketi var. Yakın dönemdeki fiyat hareketi alışkanlıklarını baz alırsak 3,55 altı düşüş hareketi için daha ikna edici olacaktır. Borsa da rekorunu yenileyebilir, ancak bu hareket biraz da yorulmuş görüntüsü veriyor"

DOLARIN AKPM'YE TEPKİSİ KALICI OLMADI

Öte yandan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi yeniden izleme sürecine alma kararı dolar/TL'deki aşağı yönü zayıflatsa da tam olarak engellemedi.

AKPM muhalif görüşlerin bastırılması ve hak ihlalleri nedeniyle Türkiye'yi tekrar izleme sürecine almaya karar verdi.

AKPM'nin kararı Avrupa Birliği (AB) nezdinde bağlayıcı olmasa da, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinde zorluklar yaratabilir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Reuters ile dün gerçekleştirdiği söyleşide AKPM'nin Türkiye'yi yeniden izleme sürecine almasını "tamamen siyasi bir karar" olarak nitelendirerek, bu kararı tanımadıklarını ifade etti.

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HAFTANIN GÜNDEMİ

Piyasalar haftanın kalanında ise TCMB'nin enflasyon raporu ve ABD'de borçlanma tavanı ile vergi reformuna ilişkin gelişmeleri takip edilecek.

Öte yandan referandum sonrası itirazlara yönelik süreç de piyasalarda yakından takip edilen bir diğer konu olmayı sürdürüyor.

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