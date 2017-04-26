Akaryakıta bir indirim daha bekleniyor

Motorinin litre fiyatında 12-14 kuruş arasında bir indirim yapılacak. Dün de benzinde 14 kuruş indirime gidilmişti.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 27 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 12-14 kuruş civarında indirim beklendiğini açıkladı

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PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 27 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 12-14 kuruş civarında indirim beklenmektedir. Benzin grubunda ise 26 Nisan 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.